F1, ufficiale: Oliver Bearman sostituirà lo squalificato Kevin Magnussen a Baku

Fuori Kevin Magnussen, dentro Oliver Bearman. Il giovane pilota inglese, infatti, sarà al via del Gran Premio di Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, con la Haas. La conferma è arrivata oggi, anche se la presenza del pilota della Ferrari Driver Academy nel weekend di Baku era pressoché inevitabile.

La squalifica scattata per il pilota danese dopo i fatti di Monza, darà modo, quindi, al pilota classe 2005 di tornare a fare sul serio nel Mondiale di Formula Uno. Come ben ricordiamo, Oliver Bearman aveva preso parte al Gran Premio dell’Arabia Saudita, dopo il forfeit di Carlos Sainz che si era dovuto sottoporre ad un intervento di appendicectomia.

Di punto in bianco l’inglese fu catapultato dal box sulla SF-24 con la FP3 che stava per iniziare. Un esordio di alto livello sulla Ferrari, tanto da conquistare 6 punti grazie al settimo posto. Esattamente la metà dei punti (12) che sono stati tolti dalla patente a punti di Kevin Magnussen. La Haas già nella serata di domenica aveva contattato la Ferrari per chiedere la disponibilità di Bearman, che aveva già guidato la monoposto in quattro sessioni FP1 nel corso di questo campionato.

A questo punto arriverà, quindi, la seconda occasione per mettersi in luce per il pilota inglese che nel 2025 correrà a tempo pieno con il team Haas al fianco di Esteban Ocon. Lo scorso anno, proprio sul tracciato azero, Bearman ottenne quello che resta finora il suo miglior weekend in Formula 2, vincendo (da esordiente) entrambe le gare in programma.