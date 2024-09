Sabato riprende la Serie A dopo la sosta per le nazionali e una delle partite in programma è la sfida tra l’Empoli e la Juventus in programma alle 18 al Carlo Castellani: trattasi di una partita tra due delle sei squadre attualmente imbattute in questo inizio di stagione.

Qui i migliori pronostici di Empoli-Juventus e le quote dei migliori bookmaker online, offerte dai nostri esperti di scommesse online assieme ai consigli per scommettere sulla sfida tra gli azzurri e i bianconeri.

Pronostico Empoli-Juventus: chi vincerà la partita?

Non ci sono grandi dubbi secondo i bookmaker che vedono la Juventus come la squadra nettamente favorita rispetto all’Empoli. Ecco qui le quote della partita. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.

Scommesse Empoli-Juventus: analisi match e pronostici

La squadra allenata da Roberto D’Aversa è stata protagonista di un buon avvio: cinque punti, frutto di due pareggi e della vittoria di prestigio ottenuta contro la Roma espugnando l’Olimpico per 1-2. I toscani hanno mostrato carattere e anche una buona tenuta difensiva subendo solo 2 reti: tra i più in forma da segnalare Gyasi, andato a segno già 2 volte. Per la sfida contro la Juve il club toscano non potrà schierare Fazzini, infortunato in Under 21, oltre a Zurkowski ed Ebuehi.

Positivo anche l’inizio del nuovo corso della Juventus targata Thiago Motta. I bianconeri hanno conquistato 7 punti in 3 gare e sino ad ora non hanno subito gol. Il tecnico italo-brasiliano ritrova Nico Gonzalez, Khephren Thuram e Weah, rimasti a lungo in dubbio per problemi fisici: sicuramente out invece Conceicao.

Empoli-Juventus: le probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Sazonov, Ismaijli, Viti: De Sciglio, Grassi, Henderson, Pezzella; Gyasi, Solbakken; Colombo.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Quali scommesse piazzare per Empoli-Juventus? Pronostici e quote

Al Castellani si affronteranno due attacchi che sino ad ora hanno dimostrato di sapere il fatto loro: l’Empoli ha segnato 3 volte dimostrando cinismo; la Juventus di reti ne ha fatte 6 mettendo in mostra una grande attitudine a creare gioco. Una partita nella quale possano arrivare più di due gol e un’ipotesi che ci può stare.

Scommessa 1: over 2,5 a 2.05 su Eurobet

Considerando il piglio dei bianconeri e il talento a loro disposizione è lecito attendersi un Empoli che almeno inizialmente punti sulla compattezza di squadra per resistere agli attacchi della Juventus. Le sole due reti concesse, per altro ad avversari talentuosi come Roma e Bologna, dimostrano la compattezza della squadra toscana, che potrebbe provare ancora una volta a imbrigliare le gambe dell’avversario, anche se si chiama Juventus.

Scommessa 2: primo tempo X a 2.10 su Goldbet

Dopo aver esordito in maglia bianconera contro la Roma Teun Koopmeiners dovrebbe giocare la sua prima gara con la Juventus dal primo minuto. Il centrocampista olandese ha notoriamente grande feeling con il gol e ha già segnato una volta, nella scorsa stagione, contro il club empolese quando era ancora in maglia Atalanta. Sabato potrebbe essere l’occasione per sbloccarsi anche in bianconero.

Scommessa 3: Koopmeiners marcatore sì a 4.50 su Betsson

