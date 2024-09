La Lazio si prepara al debutto nell’Europa League: esordio fuori casa per la squadra di Marco Baroni che, sul campo neutro del Volksparkstadion di Amburgo affronta la Dinamo Kiev. In questo articolo ecco le quote dei migliori bookmaker online e i pronostici di Dinamo Kiev-Lazio.

Pronostico Dinamo Kiev-Lazio: biancocelesti favoriti

Secondo i bookmaker la Lazio parte coi favori del pronostico rispetto all’avversario: ecco qui le quote della partita. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori

Dinamo Kiev-Lazio: pronostici e scommesse Goldbet Eurobet Sisal 1 3.55 3.55 3.50 X 3.50 3.40 3.50 2 2.00 1.95 2.05

Scommesse Dinamo Kiev-Lazio: analisi match e pronostici

L’inizio di stagione della Lazio per ora è stato altalenante: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ultima quella di domenica in trasferta contro la Fiorentina dopo essere passata in vantaggio. I biancocelesti hanno fatto vedere buone cose in fase offensiva ma gli 8 gol subiti dicono che la difesa sia ancora da registrare.

Con ogni probabilità Marco Baroni farà molta rotazione nell’11 titolare: Castellanos sta recuperando ma dovrebbe essere comunque risparmiato.

La Dinamo Kiev (che prende parte alla seconda competizione europea dopo essere stata eliminata ai preliminari di Champions dal Salisburgo) è reduce dal pari a reti bianche contro il Rukh Lviv ma si trova in testa al campionato a 16 punti insieme alla Olexandriya. In 6 partite la squadra più titolata d’Ucraina ha segnato 11 reti subendo solo 3 gol.

Il team guidato dall’ex portiere della nazionale Shovkovskyi ha dimostrato di essere squadra solida e propositiva ma certamente l’Europa League sarà un banco di prova più impegnativo.

Dinamo Kiev e Lazio si sfidano per la quinta volta nelle competizioni europee e terza specificatamente in Europa League: nella stagione 2017/2018 i biancocelesti pareggiano 2-2 all’Olimpico per poi vincere la gara di ritorno per 2-0. La squadra capitolina non ha mai perso contro il club ucraino in partita ufficiale.

Le probabili formazioni

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko, Buyakskyy; Yarmolenko, Vanat, Kabaev.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin; Dia.

Quali scommesse piazzare per Dinamo Kiev-Lazio? Pronostici e quote

Entrambe le squadre hanno dimostrato un certo feeling con il gol nelle prime uscite e la voglia di partire con il piede giusto le spingerà ad essere propositive. Una partita con più di due gol ci può dunque ampiamente stare.

Scommessa 1: over 2,5 a 1.82 su Betway

Sebbene la Dinamo Kiev sia una squadra di tutto rispetto, con giocatori tecnici come il veterano Yarmolenko e la mezzala Shaparenko, la Lazio sembra avere qualcosa in più. La distanza tra i due club non è abissale certo ma alla lunga la maggior qualità dei bianocelesti potrebbe venire fuori.

Scommessa 2: parziale finale X-2 a 5.25 su Betflag

Nelle sue prime 5 uscite in biancoceleste (di cui tre giocate da titolare) Tijjani Noslin non è riuscito a sbloccarsi con la Lazio. Per l’attaccante olandese ex Verona la partita in Europa League può essere l’occasione per rompere il ghiaccio con la nuova maglia.

Scommessa 3: Noslin segna gol sì a 4.75 su NetBet

