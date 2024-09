Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Serie A: uno dei big-match della quarta giornata di campionato è senza dubbio Atalanta-Fiorentina, in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Qui i migliori pronostici di Atalanta-Fiorentina e le quote dei migliori bookmaker online, offerte dai nostri esperti di scommesse assieme ai consigli per scommettere sulla sfida tra i nerazzurri e i viola.

Pronostico Atalanta-Fiorentina: chi vincerà la partita?

Secondo i bookmaker a partire favorita è la squadra di Gasperini che può contare anche sul fattore campo. Ecco qui le quote della partita. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.





Ulteriori quote possono essere trovate sui portali ufficiali dei bookmaker. I lettori che volessero approfondire ulteriormente sul mondo betting possono anche consultare:

La nostra pagina sui migliori bonus scommesse offerti dagli operatori in Italia

La nostra guida sul codice promozionale NetBet

Scommesse Atalanta-Fiorentina: analisi match e pronostici

Dopo il 4-0 subito dall’Inter la squadra di Gasperini vuole tornare al successo per ritrovare il suo proverbiale smalto: alla sfida contro la Fiorentina i nerazzurri arrivano senza i lungodegenti Scamacca e Scalvini nonché Djimsiti. Recuperato invece Zaniolo.

Rosa al completo invece per la squadra di Raffaele Palladino che va alla caccia della prima vittoria in questa Serie A dopo tre pareggi nelle prime tre gare. Domenica potrebbe essere il giorno buono per l’esordio in maglia viola di Albert Gudmundsson, colpo del mercato estivo della Fiorentina: tra i pali invece dovrebbe scattare l’ora di De Gea, favorito su Terracciano.

Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Brescianini, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Sottil; Kean.

Quali scommesse piazzare per Atalanta-Fiorentina? Pronostici e quote

L’Atalanta di Gasperini è per tradizione una macchina da gol e in queste prime uscite anche la Fiorentina di Palladino ha dimostrato, pur non trovando la vittoria, di avere feeling con la rete mettendo a segno tre realizzazioni in tre gare. Entrambe inoltre devono ancora registrare qualcosa in difesa: lecito dunque aspettarsi una partita con tanti gol.

Scommessa 1: Over 3,5 a 2.75 su bet365

Senza dubbio uno dei giocatori più talentuosi all’interno dello spartito offensivo dell’Atalanta, Charles De Ketelaere va ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale. La sfida contro la Fiorentina potrebbe essere l’occasione perfetta per sbloccarsi.

Scommessa 2: De Ketelaere marcatore sì a 3.00 su Snai

In generale è lecito aspettarsi una partita a viso aperto tra due squadre molto talentuose e bisognose di muovere la loro classifica. L’Atalanta non è certamente una squadra timida e la Fiorentina certo non può lasciarle troppo l’iniziativa: questo può far sì che entrambe le squadre riescano ad andare in gol già al primo tempo.

Scommessa 3: Goal 1ºT sì a 4.05 su Goldbet

I seguenti articoli sono in relazione a questo argomento:

Atalanta-Fiorentina 2-3 nel recupero di Serie A, Scalvini segna e si infortuna: Europei a rischio?

Fiorentina-Puskas Academy 3-3: primo gol viola di Kean, la qualificazione in Conference League si decide al ritorno