Fiorentina-Puskas Academy 3-3: primo gol viola di Kean, la qualificazione in Conference League si decide al ritorno

La Fiorentina ha pareggiato per 3-3 contro il Puskas Academy nell’andata dell’ultimo turno di qualificazione alla Conference League, la terza competizione calcistica europea per importanza. I viola sono andati sotto per 2-0 dopo una dozzina di minuti, hanno completato ribaltato la situazione contro la poco quotata compagine ungherese, ma nel finale sono stati beffati.

La compagine toscana dovrà meritarsi l’accesso alla fase a gironi nel match di ritorno in programma tra sette giorni in terra magiara: servirà una vittoria, in caso di pareggio si disputeranno i tempi supplementari. Gli ospiti passano in vantaggio al 9′: Kayode commette fallo su Nagy in area di rigore penalty evidente trasformato proprio da Nagy. Tre minuti dopo Kayode sbaglia un disimpegno, Pulijic fornisce un assist perfetto a Soisalo, che in diagonale firma il 2-0.

La Fiorentina si desta in piena recupero, quando Parigi coglie Sottil in piena area di rigore e il suo diagonale accorcia le distanze (1-2). Al 22′ della ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mandragora, Martinez Quarta trova il colpo di testa che vale il 2-2. I viola ribaltano la situazione con il gol di Kean al 75′, ma il diagonale del nuovo acquisto non vale la vittoria perché a due minuti dalla fine Golla trova la rete del definitivo 3-3.