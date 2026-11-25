Mentre sta ufficialmente per entrare nel vivo l’attesissima Final 8 di Coppa Davis, in corso di svolgimento a Bologna, c’è una domanda che alberga sopra la manifestazione che assegnerà l’Insalatiera d’argento: “Carlos Alcaraz sarà in grado di scendere in campo”?

Il vincitore delle ATP Finals di Torino non ha ancora sciolto le riserve e non è in grado di sapere se potrà davvero essere a disposizione del capitano David Ferrer domani, in occasione dell’esordio della Spagna contro l’Austria. Com’è ben noto, per vincere l’ultimo torneo della stagione il murciano ha messo alla frusta il suo corpo, con un infortunio alla coscia che non lo ha certo facilitato.

Anzi, non fermandosi e arrivando fino alla finale (vinta contro il numero 1 del mondo Sacha Zverev) Carlitos ha senza dubbio forzato sul suo bicipite femorale, mettendo a forte rischio la sua presenza nella Final 8 di Coppa Davis. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo la possibilità che il sette volte vincitore di un torneo del Grande Slam possa essere risparmiato nel primo turno, confidando che la Spagna possa approdare in semifinale anche senza di lui.

Nel corso di una intervista a RTVE, riportata da TennisWorldItalia, Alcaraz non ha sciolto i dubbi sulle sue condizioni, in vista del primo allenamento a Bologna: “Non ho ancora colpito una pallina, oggi sarà la prima volta. Alla fine saranno le sensazioni che proveremo giorno dopo giorno a darci delle indicazioni. Non voglio dare nulla per scontato, ma posso dire che mi sento un pochino meglio ogni giorno e vedo sempre più chiaramente che sto recuperando. Giovedì, quando tutto si sarà stabilizzato e avrò svolto gli allenamenti, quando arriverà il momento, parlerà Ferrer”.