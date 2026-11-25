Sono tanti i temi dell’ultima puntata di TennisMania, la trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport. Dall’operazione al ginocchio di Jannik Sinner e il suo recupero all’imminente Coppa Davis per rimanere nelle vicende più vicine al tennis italiano. Il tutto senza dimenticare il trionfo di Carlos Alcaraz alle ATP Finals. In puntata è intervenuto come di consueto Guido Monaco.

Monaco entra nello specifico dell’operazione di Sinner: “La cosa importante è che si sia presa una decisione che vuole essere risolutiva e solo ora stanno capendo l’entità e la pienezza del problema. Parlando con molti esperti mi sono fatto un’idea e ci sono alcune cose che vanno verificate del ginocchio di Sinner, come sistemare alcuni frammenti del menisco. Perché non si parla assolutamente di asportazione del menisco, perché a quell’età non si tocca il menisco se non è ovviamente rotto, perché è un cuscinetto troppo utile nel corso della carriera. Può essere che alcuni frammenti del menisco andranno da verificare, in una sorta di pulizia del ginocchio”.

Sui possibili tempi di recupero per Jannik: “Considerando anche la situazione meno invasiva i tempi di recupero non sono sicuramente brevi. Nella migliore delle ipotesi ci vogliono almeno due mesi per riprendere una leggerà attività, anche se è più probabile tre mesi. Tradotto in calendario, con anche un po’ di buon senso, sarebbe tornare sulla terra rossa, che è una superficie più morbida del cemento. Non avrebbe senso fare la corsa su Indian Wells e Miami. Certo stare fermo sei, sette mesi abbondanti per un problema del genere fa girare le scatole, ma questa è la situazione e lo dovrà accettare”.

Le ipotesi di quando tornerà Sinner in campo: “Rientrando sulla terra non gli servirà usare il ranking protetto, anche perché ti permette di rientrare ma non come testa di serie. Jannik quando tornerà dovrebbe essere comunque tra i primi cinque o comunque intorno a quella posizione. Dunque rientrerà da testa di serie importante, ma anche se non dovesse rientrare da testa di serie i problemi saranno per chi lo dovrà affrontare e non certamente suoi”.

L’attenzione si sposta sulle ATP Finals e Monaco fa una riflessione sui due finalisti: “In finale è arrivato un giocatore che non ha mai perso il servizio e che ha concesso pochissime palle break, poi inizia la partita ed incredibilmente si giocano tutti i punti. La posizione in risposta di Alcaraz molto poco presuntuosa o aggressiva, che è simile a quella di Musetti, contro un servizio sicuramente straordinario e preciso, ma non particolarmente vario ed acuto negli angoli esterni, sommando anche gli straordinari riflessi di Alcaraz in risposta, ha portato i game di Zverev al servizio a diventare delle battaglie. Questo sicuramente ha tolto molta tranquillità e sicurezza a Zverev. Poi subentra anche la sensazione di non fare male, di non poter mai fare punto. Si vedeva che aveva molta frustrazione e non so quanto il problema al piede ha veramente inciso”.

Monaco impressionato dal tie-break giocato dallo spagnolo: “Non mi spiego ancora, per la sua dinamica, come Alcaraz sia riuscito a vincere quel tie-break. Quando sei sotto 6-3 con Zverev che non ha mai praticamente perso un tie-break in stagione sei praticamente spacciato ed invece lui è rimasto tranquillo ed ha poi chiuso con quel rovescio lungolinea dal centro del campo senza senso”.

Alcaraz ha incantato nella finale di Torino, dimostrando i notevoli miglioramenti sulla diagonale di rovescio: “Zverev ha provato a spingere da fuori, ma Alcaraz riesce sempre ad adattarsi, anche se non è il suo gioco, e si butta nella battaglia. Poi sulla diagonale di rovescio è stato addirittura superiore. Lui dice che il periodo in cui si è allenato con la sinistra lo ha aiutato a migliorare ulteriormente di rovescio ed infatti si era anche visto a New York che con questo colpo era spaziale”.

Monaco poi chiude con la Coppa Davis e su quali scelte potrebbe fare Filippo Volandri: “L’Italia deve comunque stare attenta, perché Kwon non è certamente numero 130 del mondo. Sicuramente è un giocatore che può valere i primi 50 del mondo. Anche Chung potrebbe essere ostico. Poi sono decisamente curioso di capire le scelte. Penso che alla prima si andrà seguendo la classifica, ma poi sono abbastanza convinto che uno tra Cobolli e Musetti venga poi sacrificato per far giocare Berrettini, anche se è il candidato numero uno per giocare il doppio con Vavassori, visto che si è allenato. Questa volta Filippo Volandri avrà i suoi problemi, perché ha tre giocatori molto simili di valore tra loro. Poi vedremo giovedì cosa faranno Zverev e Alcaraz, che con la loro assenza poi Germania e Spagna possono anche rischiare”.

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