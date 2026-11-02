WEC, Jakobsen saluta Peugeot nella finale di Monza

Finale di stagione per Peugeot a Monza, tracciato che nel 2022 segnò il debutto del marchio nel FIA World Endurance Championship. La 9X8, presentata nel 2021 sempre in Italia, si prepara per completare una significativa parentesi della propria storia, nel 2027 è infatti previsto il debutto di un nuovo prototipo.

Sicuramente non verrà guidato da Malthe Jakobsen, collegato a più riprese a McLaren per il 2027. Il danese guiderà per l’ultima volta in Lombardia la 9X8 n. 94 insieme a Théo Pourchaire ed a Loïc Duval, mentre la gemella n. 93 accoglierà come a Barcellona Alex Quinn, Nick Cassidy e Paul Di Resta.

Peugeot non ha mai vinto nel FIA WEC, ma ha colto a Spa lo scorso maggio la prima pole con Jakobsen. Il campione 2026 dell’European Le Mans Series in LMP2 PRO Am ha poi terminato prematuramnte la corsa in seguito ad un contatto a ‘Les Combes’ con una LMGT3.

Il 23enne ha dichiarato in una nota: “Correre a Monza questo weekend con il Team Peugeot TotalEnergies per l’ultima volta è qualcosa di speciale dopo quattro anni incredibili con questo team fantastico. Mi hanno fatto sentire parte della famiglia fin dal primo giorno al test per rookie in Bahrain e sono stati una parte fondamentale della mia crescita come persona e pilota, da junior a pilota ufficiale WEC. Questo è stato un capitolo indimenticabile della mia carriera, soprattutto gareggiare a Le Mans nella massima categoria per la prima volta è un ricordo fenomenale! Un grande grazie a Peugeot Sport, concludiamo la gara di questo weekend in bellezza”.

Alla vigilia della competizione monzese, la seconda in Italia del FIA WEC 2026, non poteva mancare il commento diel team principal Emmanuel Esnault. “È un piacere per il team tornare su questo circuito iconico di Monza. La 9X8 ha conquistato il suo primo podio qui nel 2023, quindi speriamo sia un buon presagio per questo weekend. Il nostro obiettivo questo weekend sarà massimizzare il potenziale della nostra vettura, e il nostro obiettivo è concludere in classifica a punti. Sappiamo tutti che nulla può mai essere dato per scontato dato il livello di competizione nel campionato”.