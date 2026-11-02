WEC, ultima chance per Cadillac a Monza

Ultima chance per un successo nel FIA World Endurance Championship dopo il titolo nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per Cadillac Racing. Il marchio americano approda in Italia con la volontà di ottenere finalmente il gradino più alto del podio, risultato sfiorato a più riprese negli ultimi mesi.

L’obiettivo per le due V-Series.R è quello di agguantare il terzo posto nel Mondiale costruttori, già matematicamente siglato da Toyota dopo la 6h di Barcellona. Il divario è attualmente di dodici punti nei confronti della terza piazza, provvisoriamente occupata da Ferrari.

Jeromy Moore, ingegnere capo di Cadillac Racing, ha dichiarato: “Monza ha curve più veloci e lunghi rettilinei, che dovrebbero adattarsi meglio alla nostra vettura rispetto alla natura più tortuosa di Barcellona. Il circuito di Monza è stato riasfaltato nel 2024 e sono state aggiunte vie di fuga in ghiaia in alcune sezioni, quindi sarà una novità per tutti i team. Ci aspettiamo un basso degrado e potenzialmente più sorpassi. Il meteo sarà certamente una sfida”.

Cadillac ha già confermato il programma 2027 con due auto a tempo pieno nel FIA WEC ed il ritrono di Whelen Engineering (Action Express Racing) a Le Mans in sostituzione di Wayne Taylor Racing. Anche i piloti sono già stati svelati con l’arrivo di Antonio Felix Da Costa e Ricky Taylor nel Mondiale al posto di Alex Lynn e Sébastien Bourdais.