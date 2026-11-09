WEC, Toyota festeggia a Monza: Hirakawa/Hartley/Buemi campioni 2026

Toyota alza a Monza il titolo piloti dopo aver firmato il trofeo costruttori in anticipo in quel di Barcellona. La TR010 Hybrid n. 8 di Ryo Hirakawa, Sebastien Buemi e Brendon Hartley ha controllato la scena sulla gemella n. 7 di Mike Conway, Nick De Vries e Kamui Kobayashi grazie all’ampio margine a disposizione.

Le due Toyota sono state sempre ai margini della Top10. La n. 8 è arrivata davanti alla n. 7, rallentata nelle fasi finali da un contatto con una Genesis nell’impegnativa curva 1.

Buemi è ufficialmente un cinque volte campione del mondo, mentre sono tre gli allori di Hartley. Due invece quelli di Ryo Hirakawa, il tridente vinse nel 2023 il trofeo piloti battendo Ferrari.

L’elvetico ha dichiarato ai media presenti nel circuito lombardo tra cui OA Sport: “Perdere Le Mans è stato duro, ma poi vincere il campionato ripaga un po’ tutto. Penso che quella vittoria a Fuji ci abbia rimesso in piena contesa per il campionato, e poi c’è stata quell’altra fantastica gara a Barcellona. È un po’ triste non poter lottare oggi, eravamo semplicemente troppo lenti. Ma alla fine sapevamo venendo qui che dovevamo battere la Toyota n. 7, avevamo un discreto vantaggio anche se non sai mai come possono andare le cose con i vari FCY oppure la Virtual SC”.

Non poteva mancare il commento di Hartley. “Sapevamo che quest’anno avevamo una chance con gli aggiornamenti che avevamo portato sulla macchina. Sapevo quanto lavoro ogni individuo ha messo negli ultimi mesi per migliorare. Come stagione, direi che a Le Mans ci sono state vere e proprie emozioni contrastanti, specialmente per me. Non è facile accettare di perdere quella gara quando sai che puoi vincerla. A Monza non abbiamo lottato contro nessuno in particolare, ma dovevamo battere l’altra vettura e ci siamo riusciti chiudendo davanti”.

Ultimo commento per Hirakawa, reduce dall’impegno nel Mondiale di F1 in Messico. “Abbiamo avuto un anno difficile nel 2025, siamo tornati ed abbiamo vinto. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Voglio ringraziare tutti i coinvolti, ma ora desideriamo essere ancora più forti per il prossimo anno