WEC, Ferrari saluta i tifosi di Monza con un nuovo podio

Nuovo podio, l’ultimo prima della ‘499P EVO’, per Ferrari nel FIA World Endurance Championship. A Monza, il marchio di Maranello ha ottenuto una preziosa Top10 con la Ferrari n. 51 ufficiale di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

L’equipaggio è riuscito a restare sempre in lotta per la Top3, ma non ha mai impensierito le prime posizioni di Alpine e di Cadillac, finalmente a segno in Italia dopo oltre un anno dalla storica doppietta di San Paolo.

Antonio Giovinazzi ha dichiarato ai media presenti in Brianza, tra cui OA Sport: “Alla fine è stato un weekend difficile, avevamo pochi dati con queste temperature. Credo che non eravamo i più veloci, Cadillac ed Alpine hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo portato a casa il meglio che potevamo fare, purtroppo ci mancava della velocità sul dritto. Da venerdì siamo stati veloci, ora dobbiamo concentrarci per il prossimo importante anno. L’energia è stata un problema nel finale, la gara è stata comunuque molto particolare con le tante Virtual Safety Car hanno spezzato il ritmo”.

Sono state ben quattro le Virtual SC che sono state chiamate dalla direzione gara. A queste dobbiamo aggiungere alcuni FCY, non decisivi nell’economia della gara in quanto impossibile effettuare un pit stop vista la chiusura della pit road.

Antonello Coletta (Global Head of Endurance and Corse Clienti), invece, ha dichiarato in una nota ai margini della 6h Monza: “Ci dispiace non aver portato alla vittoria la vettura nell’ultima gara, però pur avendo fatto tutto il possibile oggi era difficile fare meglio del terzo posto. In ogni caso quello della 499P è stato un ciclo incredibile, questa vettura è stata senza dubbio una delle Ferrari più vincenti di sempre quindi non possiamo che essere felici dei successi che abbiamo ottenuto insieme. Siamo comunque orgogliosi di aver terminato questa stagione sul podio a Monza davanti a tutti i Tifosi che sono venuti a supportarci e che vogliamo ringraziare per l’affetto dimostrato qui così come all’inizio dell’anno nel round inaugurale di Imola. Ora guardiamo avanti e ci concentriamo sulla nuova vettura”.

Non poteva mancare il commento di Ferdinando Cannizzo (Head of Endurance Race Cars): “Quella di oggi era una gara difficile fin dall’inizio perché dopo la pole position sapevamo di avere competitor molto forti, soprattutto in termini di prestazioni di rettilineo. Noi abbiamo fatto qualche sbavatura come l’impostazione della pressione sulla 83 e sulla 50 che ci ha penalizzato un po’, dovendo cambiare strategia in corso di gara. Anche se poi entrambe hanno recuperato bene. Il podio ottenuto dimostra le qualità e la robustezza della 499P, ma ora dobbiamo guardare al futuro consapevoli che c’è ancora tanto da lavorare, ma siamo ottimisti. Dobbiamo guardarci bene intorno, lavorare su quello che sappiamo sono i punti di miglioramento e ripartiremo con più grinta e determinati il prossimo anno”.

La 499P ufficiale n. 50 e la n. 83 di AF Corse hanno perso sin da subito terreno in seguito ad un problema con le pressioni delle gomme. Le due auto sono dovute tornare ai box per cambiare gli pneumatici dopo una direzione della direzione gara, il provvedimento ha preceduto una sanzione di 20 secondi per entrambi i prototipi.