WEC, McLaren annuncia Jakobsen e si prepara per omologare la propria Hypercar

Malthe Jakobsen è stato svelato come l’ultimo dei sei piloti che correranno con McLaren nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2027. Il danese si aggiunge a Leonardo Fornaroli, Laurens Vanthoor, Mikkel Jensen, Grégolire Saucy ed Alex Lynn, piloti già svelati negli scorsi giorni.

I protagonisti saranno alla guida dell’inedita McLaren MCL-HY nelle otto tappe del Mondiale e chiaramente a Le Mans. L’ultimo arrivato è reduce dal titolo in LMP2 PRO Am nell’European Le Mans Series e da una significatica parentesi nel Mondiale con Peugeot sulla falsariga di quanto accaduto per Jensen.

McLaren si concentra per l’ultima fase di test in vista dell’omologazione. La LMDh che ha un telaio Dallara come scelto da Cadillac e BMW sta continuando il lungo avvicinamento verso la prossima stagione.

James Barclay, team principal di McLaren per il FIA WEC in Hypercar, ha dichiarato ai media presenti a Monza, tra cui OA Sport: “Abbiamo ancora due sessioni di test prima della fine dell’anno. Siamo ormai nella seconda metà del nostro programma di test, l’attenzione ora è tutta sullo sviluppo del prototipo. Portimão sarà la pista in cui disputeremo una nuova significativa tappa verso l’esordio in Qatar. In ogni caso non ci saranno stravolgimenti fondamentali a livello di aerodinamica o di powertrain. Il lato software ed elettronico della vettura, invece, continuerà a evolversi anche dopo l’inizio delle gare”.