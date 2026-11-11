LIVE Milano-Brescia, A1 volley femminile in DIRETTA: prosegue il duello a distanza con Conegliano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della partita tra Numia Vero Volley Milano e Banca Valsabbina Millenium Brescia, valevole per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Le milanesi, al momento ancora imbattute in campionato, affrontano nel derby lombardo le vicine bresciane, che invece si trovano in un momento tutt’altro che positivo.

Le meneghine hanno sinora compiuto un percorso al limite della perfezione: nelle prime otto partite solo le maceratesi della CBF Balducci HR sono riuscite a strappare un set alle ragazze di coach Gianlorenzo Blengini. Per il resto le milanesi hanno collezionato solo vittorie per 3-0, arrivate contro Firenze, Novara, Bergamo, Busto Arsizio, San Giovanni, fino ad arrivare al successo più recente, arrivato nell’ultimo weekend, contro Scandicci. Nel match giocato contro la Savino Del Bene, oltre alla solita grande prova di Paola Egonu (20 punti di cui 14 attacchi, 2 muri e 4 ace), da sottolineare l’imponenza in difesa di Anna Danesi, che dei suoi 9 punti ne ha realizzati 6 a muro.

Le Leonesse invece, tornate in Serie A1 dopo sei anni, stanno vivendo un inizio di stagione non semplicissimo: solo una vittoria finora, ottenuta per 2-3 in casa di Firenze, poi sono arrivate solo sconfitte contro Talmassons, Chieri, Vallefoglia, Macerata, Novara e Bergamo. Nel sentitissimo derby contro le orobiche, le bresciane hanno giocato un’ottima partita, arrendendosi solo al tie-break per 8-15. Coach Solforati può essere contento della prestazione delle sue giocatrici, soprattutto degli attacchi di Andrea Mihaijlevic e Andjelka Novosel, autrici rispettivamente di 19 e 16 punti, e della buona solidità della difesa, con 11 punti conquistato a muro, di cui 4 di Rossella Olivotto.

I riflettori saranno puntati come al solito su Paolo Egonu: l’azzurra è la migliore realizzatrice del campionato con 155 punti e sarà spesso e volentieri cercata dalle sue compagne per finalizzare le azioni offensive delle meneghine. Le soluzioni offensive di Milano non terminano con il talento di Egonu: a quota 63 punti ci sono Khalia Lanier, Rebecca Piva e Anna Danesi. Quest’ultima sarà come sempre fondamentale sotto rete, con 32 muri realizzati che la rendono la migliore nella sua categoria in campionato. Nello scacchiere di coach Blengini, importantissima anche la giapponese Yoshino Sato, migliore ricevitrice cella Serie A1 con il 51.85% di ricezioni perfette. Dall’altro lato della rete il maggior riferimento degli attacchi delle Leonesse sarà la serba Andrea Mihaijlevic, migliore realizzatrice della squadra e dodicesima del campionato con 99 punti messi a referto. Insieme a lei agiranno Andjelka Nosovel e Rachele Nardelli, che hanno realizzato finora rispettivamente 50 e 61 punti. A ricevere sarà come al solito Beatrice Parrocchiale, pilastro della squadra di coach Solforati, e seconda migliore ricevitrice della Serie A1 con il 45% di ricezioni perfette.

La partita si giocherà all’Allianz Cloud di Milano, con l’inizio previsto per le ore 20.30. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!