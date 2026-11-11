Volley, cambiano le regole in Europa! Eliminazione diretta stravolta: tutte le novità per le Coppe

La CEV ha deciso di stravolgere le regole per le Coppe Europee 2026-2027 di volley maschile e femminile. Le competizioni continentali per club, che inizieranno nelle prossime settimane, saranno caratterizzate da una rivoluzione sul fronte regolamentare, nello specifico per quanto concerne la fase a eliminazione diretta. I doppi confronti che metteranno in palio il passaggio del turno assumeranno una nuova fisionomia, a cui bisognerà abituarsi a stretto giro.

Per qualificarsi al turno successivo, una squadra dovrà vincere sia l’incontro d’andata che la partita di ritorno. Fino alla passata stagione, venivano presi in considerazione i punti (3 per i successi per 3-0 o 3-1, 2 per le affermazioni al tie-break, 1 per le sconfitte per 3-2): alla compagine che aveva vinto la prima contesa per 3-0 o 3-1, bastava perdere per 2-3 al ritorno per poter proseguire il proprio cammino. Da quest’anno sarà necessario un doppio successo.

Nel caso in cui si manifesti una vittoria per parte, si disputerà un golden set di spareggio ai quindici punti, con almeno due lunghezze di vantaggio. Non si tratta di una novità assoluta: per qualche anno, prima della pandemia, si era adottato questo meccanismo, salvo poi bocciarlo e introdurre quello dei punti-partita, rimasto in vigore fino alla scorsa primavera.