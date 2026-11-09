Volley, i migliori italiani della 5ª giornata di Superlega. Gargiulo domina al centro, Michieletto ne fa 23, Porro perfetto in attacco

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 5ª GIORNATA DI SUPERLEGA

GIOVANNI MARIA GARGIULO: La Cucine Lube Civitanova passa in tre set sul campo dell’Allianz Milano e il suo centrale si prende il premio di MVP. Sono 13 i punti, sei in fase break, con un ace e un muro. Il dato che spicca è il volume in attacco per un centrale in tre set: 18 palloni, 11 messi a terra, un solo errore e nessuna murata subita. Chiude con il 61% di realizzazione e il 56% di efficienza.

ALESSANDRO MICHIELETTO: L’Itas Trentino cede al tie-break contro Perugia, ma il suo mancino firma 23 punti con quattro ace su 17 battute, a fronte di due errori. In attacco chiude al 51%, con 18 vincenti su 35 palloni, e aggiunge un muro. La ricezione è il fondamentale più sofferto, con il 38% di positività su 42 palloni, il carico più alto della partita.

LUCA PORRO: Dodici attacchi vincenti su 17, senza errori né murate subite. Lo schiacciatore della Valsa Group Modena è il miglior marcatore dei suoi nel 3-0 sul campo della Vero Volley Monza e chiude con il 71% sia di realizzazione sia di efficienza offensiva. In ricezione fa registrare il 65% di positività su 17 palloni, pur concedendo tre errori diretti.

MATTIA BOTTOLO: Nel successo della Lube a Milano si fa apprezzare soprattutto per la qualità del primo tocco. Chiude con l’86% di ricezione positiva e il 36% di perfetta, senza errori su 14 palloni. Aggiunge due ace e sette attacchi vincenti, con il 50% di realizzazione, per un totale di nove punti.

SIMONE GIANNELLI: La Sir Susa Scai Perugia va sotto due volte a Trento e il suo palleggiatore tiene in partita l’attacco fino al cambio di passo del quarto set. Gli umbri chiudono al 70% offensivo e al tie-break mettono a terra dieci palloni su undici, senza errori né murate subite. Per Giannelli ci sono anche due muri e un attacco vincente.

GABRIELE DI MARTINO: Al centro della rete Modena trova una soluzione che funziona quasi ogni volta che viene chiamata in causa. A Monza il centrale mette a terra sei palloni su sette, senza errori né murate subite, per l’86% di realizzazione ed efficienza. Aggiunge due muri e chiude con otto punti in tre set.

GIANLUCA GALASSI: Sei punti, quattro dei quali in fase break, nel 3-0 della Gas Sales Bluenergy Piacenza sulla Rana Verona. Il centrale incide con due ace su otto battute e due muri, ai quali aggiunge due attacchi vincenti su tre. Un contributo distribuito nei tre fondamentali in una partita in cui tutti i set si decidono con tre punti di scarto o meno.