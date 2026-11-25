E’ cominciato con una vittoria per 3-0 (25-16; 25-20; 25-21) da Atene il cammino europeo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella CEV Challenge Cup 2026/2027. Detentrici del trofeo conquistato proprio in Grecia lo scorso marzo, le marchigiane scendono sul taraflex dell’Olympic Village Sports Hall per affrontare l’AEK Atene nella gara d’andata dei sedicesimi di finale.

Coach Pistola schiera inizialmente Gray in regia, Bici opposta, Frantti e Bolzonetti in banda, Candi e Varela Gomez al centro con De Bortoli libero. L’impatto delle marchigiane sul match è devastante: dopo un avvio equilibrato (5-8), Vallefoglia scappa via sfruttando l’ottima ricezione (81% di positiva nel parziale) e una fase break micidiale (10-16), dilagando fino all’11-21 prima di chiudere sul 16-25 con Frantti sugli scudi.

Nel secondo set l’AEK Atene prova a reagire affidandosi ai colpi pesanti dell’ex azzurra Terry Enweonwu (miglior realizzatrice dell’incontro a pari merito con Frantti a quota 17 punti) e di Angela Leyva. Le padroni di casa partono forte (8-5) e tengono la testa avanti fino al giro di boa (16-13). Qui emerge tutta la solidità della Megabox: l’ingresso di Giovannini per Bolzonetti dà nuova linfa, il muro torna a mordere e il servizio scardina la ricezione greca. Vallefoglia ribalta l’inerzia piazzando un break decisivo che porta al 17-21 e archivia anche la seconda frazione sul 20-25.

Il terzo parziale segue un copione più equilibrato nelle prime battute (6-8), ma ancora una volta è la qualità del cambio-palla e della difesa ospite a fare la differenza. Pistola ruota gli effettivi inserendo anche Davidovic (che risponde con 4 punti) e Bierria, mantenendo altissimo il livello di gioco. Vallefoglia allunga sul 10-16, respinge l’ultimo tentativo di rientro delle giallonere (17-21) e chiude i conti sul 21-25, portando a casa tre punti pesantissimi.

MVP assoluta della serata Alexandra Frantti, autrice di una prestazione maiuscola da 17 punti con il 52% in attacco, 2 ace e 2 muri (e un saldo positivo di +13). Ottimo anche l’apporto al centro di Lucia Varela Gomez (9 punti con il 50% offensivo e 3 muri), mentre in regia Jenna Gray ha orchestrato con lucidità i tanti terminali offensivi facendosi sentire anche a muro (3 block vincenti). Tra le fila dell’AEK Atene (dove Giulia Melli non è scesa in campo), l’unica a reggere l’urto è stata Terry Enweonwu con 17 punti, ma frenata da 9 errori in attacco.