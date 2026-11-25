Un successo perentorio. La Numia Vero Volley Milano risponde alla grande con un 3-0 (25-20, 25-19, 25-11) al Levallois Paris Saint-Cloud, davanti ai oltre 2.600 spettatori dell’Opiquad Arena di Monza, nell’esordio in Champions League di volley femminile.

Nella prima uscita di coach Gian Lorenzo Blengini su una panchina europea femminile, le meneghine archiviano la pratica francese in appena 76 minuti, dominando a muro (9 vincenti a 3) e mantenendo un’ottima efficienza offensiva (49% di squadra contro il 29% delle ospiti) che ha permesso di controllare il match dall’inizio alla fine senza mai concedere spiragli.

Nel primo set Blengini schiera il sestetto composto da Bosio in regia, Egonu opposta, Lanier e Piva in banda, Danesi e Kurtagic al centro con Fersino libero. L’approccio delle padrone di casa è subito autoritario: dopo il primo mini-break sull’8-6, Milano spinge sull’acceleratore grazie a un attacco fluido (53% nel parziale) che vale il 16-12 al giro di boa e il 21-17 nella fase calda, fino al definitivo 25-20 siglato senza affanni.

Nel secondo set il copione non cambia, nonostante le vicecampionesse di Francia provino a restare in scia affidandosi ai colpi dell’opposta Cyrielle Depie (unica delle sue in doppia cifra a fine gara con 13 punti). Milano scappa subito sull’8-5 e gestisce il margine con lucidità (16-13, poi 21-18). Nel finale la maggiore esperienza delle meneghine e i 9 errori punto concessi dalle francesi permettono a Egonu e compagne di chiudere anche la seconda frazione sul 25-19.

Il terzo parziale è un vero e proprio monologo della Vero Volley. Il muro milanese diventa un ostacolo insormontabile (ben 5 block vincenti solo in questo set), il servizio mette in crisi la ricezione transalpina e il divario assume presto proporzioni larghissime: dall’8-4 iniziale si passa al 16-7, fino al 21-8 che spiana la strada per il rotto della cuffia verso il 25-11 conclusivo, con spazio nel corso del match anche per le rotazioni dalla panchina di Boldini, Tapia, Vazquez e Sato.

A trascinare Milano è la solita Paola Egonu, top-scorer dell’incontro con 19 punti (10 break point), il 57% in attacco (17 su 30), 1 ace e 1 muro. Molto positiva anche la prova al centro della coppia Kurtagic-Danesi, rispettivamente a quota 9 e 6 punti con 3 muri a testa, così come l’apporto delle schiacciatrici Khalia Lanier (9 punti con il 50% offensivo) e Rebecca Piva (8 punti e 1 muro).