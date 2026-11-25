CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Numia Vero Volley Milano e Levallois Parigi valido per la prima giornata della Champions League volley femminile: inizia la competizione europea con le squadre italiane che non hanno intenzione di fermare la loro corsa ai gironi, vista la volontà di arrivare il più in fondo possibile al torneo che la passata stagione è stato vinto dal VakifBank Istanbul.

La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini viene dalla cocente sconfitta in campionato, la prima in terra italiana, contro la rivale Conegliano che ha vinto per 1-3 il primo scontro diretto della stagione. Milano cerca subito una vittoria convincente in Champions League per risollevare il morale e lo farà contro una squadra, il Levallois Parigi, che viene da quattro vittorie nelle ultime cinque partite con il provvisorio secondo posto in classifica nel campionato francese.

Milano non avrà a che fare solo con la formazione transalpina nel corso della prima parte del suo percorso europeo: infatti, nel girone della Numia, oltre Parigi, c’è anche il Vasas, squadra ungherese, che ha già esordito nella competizione con una sconfitta a favore del fortissimo Fenerbahce di Alessia Orro, ormai da un anno e mezzo protagonista del campionato turco.

Il match tra Milano e Levallois Parigi inizierà alle 20.00 e verrà disputato all’Opiquad Arena di Monza. I giudici di gara saranno il turco Erdal Akinci, come primo, e la slovena Sanja Miklosic, come seconda. Potrete seguire la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon divertimento a tutti!