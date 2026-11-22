Alex Vinatzer è uscito di pista dopo poche porte, senza neppure essere passato al primo intermedio, nella prima manche dello slalom maschile di Gurgl, in Austria: l’azzurro ha sbagliato, allargando la traiettoria e non riuscendo a recuperare la linea per la porta successiva. Ai microfoni di Rai 2 HD l’italiano non ha nascosto il rammarico.

L’azzurro non ha cercato alibi per l’uscita prematura: “Peccato, è stato talmente veloce, niente da dire. Sono scappati un po’ i piedi, lo sci mi ha sbattuto un pelo e poi era subito finita, quindi mai stato in gara. Ci proveremo passiva domenica negli Stati Uniti“.

Vinatzer non ha mai digerito questa pista: “Sicuramente non è una neve veloce, poi ha un po’ questo nevischio sopra, c’è tantissimo grip. Mai fatto tanta amicizia qua, speravo di farci un po’ più di amicizia, però cosa ci vuoi fare“.

L’italiano ha poi provato a guardare il bicchiere mezzo pieno, su una pista che, a suo dire, ha messo in difficoltà molti atleti: “Mettiamola così, la sciata c’era, fa male andare via con uno zero, però credo che sono alcuni qua che fanno un po’ fatica su questa pista, vedremo la prossima“.