La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in pista per l’ultima tappa prima della trasferta in Nord America. La località austriaca di Gurgl ospita il secondo slalom speciale della stagione. La prima manche scatterà alle ore 10:30, mentre la seconda prenderà il via alle 13:30.

La gara di domenica scorsa a Levi ha rimarcato lo straordinario avvio di annata di Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano, dopo il trionfo nel prologo di Soelden, si è infatti imposto nello slalom finlandese davanti al francese Clement Noel e allo svizzero Loic Meillard. Braathen, con due successi in altrettante uscite, sembra essere il candidato più autorevole per provare a insidiare Marco Odermatt.

Il leader della classifica generale dovrà però, per riuscire nel suo intento, tenere un ritmo indiavolato nelle discipline tecniche. Da valutare quale sarà la reazione dei rivali nella corsa al trofeo di specialità. In una disciplina nella quale sono numerosi gli atleti in grado di poter vincere, il tracciato austriaco potrà fornire ulteriori indicazioni sui rapporti di forza tra i big. I norvegesi McGrath, Haugan e Kristoffersen, i transalpini Noel e Rassat, lo svizzero Meillard sono pronti a dare battaglia.

In casa Italia la maggior parte delle speranze di un risultato positivo è affidata ad Alex Vinatzer. A Levi l’azzurro ha letteralmente incantato nella seconda manche dando vita a una furibonda rimonta che gli ha consentito di chiudere in quinta posizione, a soli quattordici centesimi dal podio. L’auspicio è quello che l’altoatesino possa trovare quella costanza che gli consenta di esprimere con continuità il meglio del proprio potenziale nel corso della stagione. Per gli altri italiani in gara la qualificazione alla seconda manche sarebbe già un risultato eccellente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming dello slalom maschile di Gurgl. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (prima manche) e Rai Sport HD (seconda manche); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Domenica 22 novembre

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile a Gurgl (Austria) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile a Gurgl (Austria) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA SLALOM MASCHILE GURGL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM MASCHILE GURGL 2026

1 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

2 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

3 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Head

5 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

8 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

9 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Van deer

10 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

11 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

12 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

13 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

14 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

15 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

17 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

18 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

19 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Nordica

21 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

22 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Rossignol

23 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

24 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

25 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

26 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Nordica

27 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

28 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Van deer

29 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

30 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

31 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

32 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

33 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

34 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Voelkl

35 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

36 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

37 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

38 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

39 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

40 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Nordica

41 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

42 6294499 SARACCO Edoardo 2003 ITA Head

43 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

44 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head

45 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

46 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

47 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

48 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

50 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

51 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

52 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

53 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Fischer

54 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head

55 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

56 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

57 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

58 54766 HEINE Oscar 2003 AUT Head

59 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA

60 6533474 PALAMARAS Nickco 2004 GER Atomic

61 512396 LUETOLF Joel 2000 SUI Atomic

62 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

63 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

64 221674 CARRICK-SMITH Zak 2007 GBR Van deer

65 320367 PARK Jeyun 1994 KOR Rossignol

66 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

67 20463 CORNELLA GUITART Xavier 2001 AND

68 6293773 BENDOTTI Matteo 2001 ITA Dynastar