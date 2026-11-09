Vasseur e Ferrari verso il 2027 tra dubbi e rischio di riscrivere la storia del team, ma dalla parte sbagliata…

La Ferrari saluta Interlagos con un ennesimo buco nell’acqua e, effettivamente, di acqua se n’è vista parecchia in occasione del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La scuderia di Maranello, ancora una volta, ha proposto una vettura in enorme sofferenza sulle condizioni di umido cosa che, come ha sottolineato Charles Leclerc, avviene ormai da tempo immemore. Una vera e propria criticità che anche la SF-26 non ha saputo affrontare nella giusta maniera. In poche parole per il team principal Frederic Vasseur continuano a sommarsi problematiche in vista della stagione 2027 quella che, senza una svolta decisa e concreta, potrebbe lasciare macerie pesanti in quel di Maranello.

Gli imperativi per il manager francese sono tanti e corposi: allestire, finalmente, una monoposto competitiva dal primo all’ultimo Gran Premio e capace di evolvere con gli sviluppi, elevare tutto il team verso la perfezione e, non ultimo, tenere a bada Charles Leclerc e Lewis Hamilton che, come si è visto nelle ultime uscite, sono letteralmente ai ferri corti. Uno scenario decisamente complicato nel quale lavorare, tenendo sempre bene a mente che la scuderia emiliana rischia di entrare nella storia, ma dalla parte sbagliata.

Di cosa stiamo parlando? Semplice: il digiuno di vittorie per il team creato da Enzo Ferrari. Anche il 2026, infatti, si è concluso a bocca asciutta per il Cavallino Rampante. Non certo una novità si potrebbe dire, certo, ma ormai le ultime vittorie sono talmente lontane che siamo ad un passo dai record negativi all-time per la scuderia più illustre della Formula Uno.

Iniziamo dal Mondiale costruttori. La Ferrari non vince questo trofeo dal lontano 2008 ovvero l’anno del mancato successo di Felipe Massa all’ultimo metro del Gran Premio del Brasile. Si è, quindi, chiusa la 18a stagione senza il team emiliano davanti a tutti in questa categoria. Da questo punto di vista il record negativo è già stato raggiunto e, quindi, è stato semplicemente ritoccato. In precedenza, infatti, il digiuno maggiore si era visto tra il 1983 ed il 1999 per 16 edizioni. Il terzo più lungo, invece, si era vissuto tra il 1964 ed il 1975 per 11 anni di astinenza.

Passiamo ora al titolo piloti. L’ultimo successo. ripetuto ormai come una litania, è quello di Kimi Raikkonen nel 2007. I conti sono presto fatti. 19 campionati fa. Il record assoluto si avvicina, purtroppo. Il digiuno massimo nella classifica piloti per la scuderia tinta di rosso avvenne com’è ben noto, tra il 1979 (titolo di Jody Scheckter) e il 2000 (con il primo trionfo di Michael Schumacher). Per cui 20 campionati senza vittorie. In poche parole siamo ormai ad un passo dal pareggiare un primato che nessuno a Maranello avrebbe mai pensato di correre il rischio di festeggiare. Per rimanere ai numeri, il terzo periodo più lungo a bocca asciutta per un pilota del Cavallino Rampante è stato tra il 1964 con John Surtees e il 1975 con Niki Lauda.