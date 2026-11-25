L’annuncio del ritiro di Federica Brignone ha scosso profondamente l’intero panorama sportivo internazionale. A poche ore dalla notizia, i profili social della campionessa valdostana e le bacheche degli addetti ai lavori si sono riempiti di messaggi di stima, affetto e gratitudine, a testimonianza del segno indelebile lasciato dalla sciatrice azzurra più vincente di sempre.

Dalle rivali di una vita sulle nevi di Coppa del Mondo fino ai protagonisti del tennis e del biathlon italiano, in tantissimi hanno voluto tributarle il giusto omaggio. A sintetizzare perfettamente l’essenza agonistica di Brignone è stata una delle grandi leggende dello sci recente, Tina Maze, che l’ha salutata con un iconico: “Tigre una volta, Tigre sempre“.

Parole al miele sono arrivate anche da Lindsey Vonn, che ha voluto sottolineare l’ultima, eroica impresa olimpica dell’azzurra: “Congratulazioni per la tua straordinaria carriera! Cortina è stata un ritorno incredibile e rimarrà per sempre nei nostri cuori. Goditi il prossimo capitolo“.

Non è mancato il calore dei compagni di squadra e degli atleti azzurri degli sport invernali. Alex Vinatzer ha affidato ai social tutta la sua emozione: “Fede sei stata incredibile!! Grazie delle emozioni“, seguito a ruota da Giovanni Franzoni (“Grande Fede grazie di tutto“) e dalla regina del biathlon Dorothea Wierer, che le ha augurato “in bocca al lupooo per tutto“.

L’eco dell’addio di Brignone ha però superato rapidamente i confini delle piste da sci, coinvolgendo anche le stelle del tennis italiano. Jasmine Paolini ha commentato con grande partecipazione: “Carriera straordinaria, tanta stima e ammirazione“, mentre Flavio Cobolli ha risposto con una pioggia di “cuori” a testimoniare la vicinanza a una campionessa capace di unire e ispirare l’intero sport nazionale.