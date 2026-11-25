La decisione è stata presa. Si chiude oggi uno dei capitoli più luminosi dello sci e dello sport italiano: con l’annuncio ufficiale del suo ritiro, Federica Brignone appende gli sci al chiodo da leggenda assoluta, lasciando in eredità un palmarès che per completezza e numeri supera persino il mito di Deborah Compagnoni.

A fermare la fuoriclasse valdostana non è stato il tempo, ma il fisico: i persistenti dolori alla gamba operata, emersi anche negli ultimi test sulla neve, le hanno impedito di proseguire ai livelli d’eccellenza che hanno contraddistinto l’intera sua carriera. Un addio commosso, che segna la fine di un’era e consegna agli annali la più grande sciatrice italiana di sempre.

Il verdetto dei numeri, ora che il sipario è calato, non ammette repliche e riscrive le gerarchie dello sport azzurro. Per quasi trent’anni il trono della regina delle nevi è appartenuto di diritto a Compagnoni, icona inarrivabile di classe purissima e cinismo agonistico al femminile: la valtellinese resta nella storia come l’unica capace di conquistare tre ori olimpici in tre edizioni consecutive dei Giochi (Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano 1998), affiancati da tre titoli mondiali, con una capacità quasi irreale di trasformare in oro ogni grande appuntamento.

Eppure, Brignone è riuscita nell’impresa che sembrava impossibile: spostare l’asticella ancora più in alto, unendo il talento cristallino a una polivalenza e a una longevità senza precedenti. La valdostana ha infranto il tabù della Coppa del Mondo generale — trofeo mai entrato nella bacheca di Compagnoni — sollevando la Sfera di Cristallo per ben due volte (nel 2020 e nel 2025), oltre a sei coppe di specialità. Il confronto nel circuito maggiore parla chiaro: 37 vittorie e 85 podi per Brignone contro i 16 successi e 44 podi della rivale storica, con la capacità unica di imporsi in quattro discipline diverse, dal gigante fino alla velocità pura di super-G e discesa libera.

A rendere epica la sua parabola è stato però il finale di carriera, degno di una sceneggiatura cinematografica. Dopo il gravissimo infortunio del 2025 che sembrava averne compromesso il futuro, la “tigre” ha firmato una rinascita prodigiosa culminata sulle nevi di casa di Milano Cortina 2026: la doppietta d’oro olimpica ha portato il suo bottino complessivo a cinque medaglie a cinque cerchi (due ori, un argento e due bronzi) e cinque podi iridati (due ori e tre argenti), incoronandola come l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi invernali nello sci alpino.

Se Compagnoni rimane il simbolo immortale della stoccata vincente negli eventi secchi, Brignone esce di scena come l’atleta totale per definizione. Con il suo ritiro, lo sci italiano perde la sua fuoriclasse più completa, ma guadagna un’eredità sportiva destinata a restare il punto di riferimento per le generazioni future.

PALMARES FEDERICA BRIGNONE

Giochi Olimpici: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi

Medaglia d’oro a Milano Cortina 2026 in superG

Medaglia d’oro a Milano Cortina 2026 in gigante

Medaglia d’argento a Pechino 2022 in gigante

Medaglia di bronzo a Pechino 2022 in combinata

Medaglia di bronzo a PyeongChang 2018 in gigante

Campionati del Mondo: 2 ori e 3 argenti

Medaglia d’oro a Saalbach 2025 in gigante

Medaglia d’oro a Meribel 2023 in combinata

Medaglia d’argento a Saalbach 2025 in superG

Medaglia d’argento a Meribel 2013 in gigante

Medaglia d’argento a Garmisch Partenkirchen 2011 in gigante

Classifiche di Coppa del Mondo: 2 generali e 5 di specialità

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2024-2025

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di discesa nel 2024-2025

Vincitrice della Coppa di gigante nel 2024-2025

Vincitrice della Coppa di gigante nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di combinata nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di superG nel 2021-2022

Gare di Coppa del Mondo: 37 vittorie e 85 podi complessivi

17 vittorie in gigante, 42 podi complessivi

13 vittorie in superG, 27 podi complessivi

2 vittorie in discesa, 10 podi complessivi

5 vittorie in combinata, 6 podi complessivi