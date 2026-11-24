L’intervento al ginocchio destro di Jannik Sinner, sottoposto stamattina a un’operazione per l’allungamento della bandelletta ileotibiale, riporta alla memoria l’esperienza di Francesca Romano. L’ex tennista romana, nata il 7 febbraio 1971, ha militato nel circuito WTA tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, raggiungendo il 77° posto del ranking mondiale in singolare nell’agosto 1990.

Nel corso della carriera ha disputato sette tornei del Grande Slam, conquistato quattro titoli ITF e ottenuto due medaglie ai Giochi del Mediterraneo del 1987, prima di affermarsi come insegnante e dirigente sportiva.

Anche lei si è sottoposta a un intervento smile e, raccontando la propria esperienza a Sky Sport, ha ripercorso le tappe del recupero, trovando alcuni punti di contatto con il percorso che attende l’azzurro.

“Io ero un po’ più grande di Sinner e anch’io avevo provato, prima di operarmi, diverse cure. A quei tempi, sicuramente eravamo più indietro nelle cure non interventistiche. Comunque, mi operai col professor Mariani. La ripresa non è stata lunghissima e mi ricordo che dopo più o meno tre mesi mi sono ritrovata a competere. Non è stato un intervento incredibile, però chiaramente ha richiesto fisioterapia, rafforzamento muscolare, quindi il rientro dovrà essere graduale“, ha dichiarato.

L’ex giocatrice ha poi sottolineato quanto sia delicata la gestione dei carichi di lavoro nella fase successiva all’operazione, pur mostrando fiducia nella preparazione dello staff che seguirà Sinner.

“Il rientro in campo è stato complicato per capire realmente quanto si deve spingere. Quindi uno sale coi carichi di lavoro adagio e ovviamente Sinner sarà super seguito, però la difficoltà è capire quanto puoi caricare. Secondo me, sicuramente sono più preparati rispetto al mio caso, sono abbastanza ottimista. Io anche ho aspettato, lui ha fatto bene tutto quello che poteva prima dell’intervento“, ha concluso.