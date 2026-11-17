Si svolgerà in Georgia, più precisamente sull’isola di Sant Simons, l’ultimo torneo della stagione americana. Il The RSM Classic chiuderà, infatti, la programmazione del PGA Tour da questo giovedì a domenica. Dopodichè, il maggiore circuito statunitense chiuderà l’annata con due eventi “particolari”: l’Hero World Challenge e il Grant Thornton Invitational. A difendere il titolo nel sud degli Stati Uniti sarà il finlandese Sami Valimaki, posizionatosi al 7º posto la scorsa settimana all’Austin Championship in Texas.

In palio, qui, 7,4 milioni di dollari e 500 punti per la FedEx Cup Fall, punti che saranno fondamentali per alcuni dei partecipanti per cercare di strappare una top 100 e rientrare nel “full field” del circuito statunitense. Tra i favoriti sicuramente il finlandese, Brooks Koepka, che arriva qui dopo il Wyndham Championship di inizio settembre dove ha chiuso al 67esimo posto, Nick Dunlap, Billy Horschel e Rasmus Hojgaard.

In terra georgiana ci sarà anche Stefano Mazzoli, vincitore del Corales PuntaCana Championship questa estate a luglio. Il torneo sarà un ottimo banco di prova per la stagione a venire avendo l’esenzione per entrambi i maggiori circuiti (sia Dp World Tour sia PGA Tour) e potendo partecipare al primo major in carriera, il PGA Championship.

Il The RSM Classic ha aperto le porte nel 2010 e vanta tra i suoi vincitori il canadese Mackenzie Hughes (2016), Ludvig Aberg (2023) e Maverick MacNealy (2022).