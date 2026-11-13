Lo statunitense Crowe al comando dell’Austin Championship dopo il round d’apertura

I golfisti del PGA Tour danno il via al penultimo appuntamento stagionale. Spazio infatti all’Austin Championship (montepremi 6 milioni di dollari), evento che rientra in calendario dopo tre anni e che si disputa all’interno del Fazyo Country Club, sito nella periferia della capitale dello stato del Texas. Al termine della prima giornata guida la classifica Trace Crowe. L’americano, numero 162 dell’Official World Golf Ranking, piazza un round da -10 (62 colpi) bogey free e vanta due lunghezze di margine sui suoi più immediati inseguitori.

In seconda posizione troviamo infatti il connazionale Max Greyserman ed il sudafricano Erik van Rooyen, seguiti ad un colpo di distanza dallo statunitense Blades Brown, vincitore del recente WWT Championship dal quale è reduce circa l’80% del field. -6 e quinta posizione per il norvegese Kristoffer Ventura, il taiwanese Kevin Yu, il portoricano Ricardo Campos e l’americano Ben Kohles. Classifica cortissima con ben 83 partecipanti in grado di chiudere la prima giornata con punteggi al disotto del par.

Round che non si è concluso a causa del sopraggiungere dell’oscurità con numerosi golfisti che dovranno ultimare la prima tornata nel pomeriggio italiano. Sul percorso par 72 del Fazyo Country Club di Austin (Texas, Stati Uniti d’America) completano la top ten al nono posto con lo score di -5 gli americani Brian Harman, Nicholas Lindehim (16 buche), Max McGreavy, Chandler Phillips, Michael Russell, Gordon Sargent (17), Austin Smotherman, Jimmy Stanger (15) ed infine Aaron Wise.

Nel pomeriggio italiano spazio al termine del primo round ed all’immediato avvio della seconda tornata che ci porterà al consueto taglio delle 36 buche. Si è ritirato a metà della prima tornata infine l’irlandese Seamus Power.