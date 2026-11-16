Golf
Gioco sospeso all’Austin Championship, Crowe sogna il primo titolo in carriera
Gioco sospeso in Texas dove si sta disputando l’Austin Championship proprio nella capitale dello stato americano. Le condizioni meteo non hanno infatti permesso ai giocatori di svolgere in piena sicurezza l’ultimo round, rinviato dai giudici di gara a lunedì alle 8:35 E.T.
Provvisoriamente in testa alla classifica lo statunitense Trace Crowe che insegue qui sui fairway del Fazyo Canyon Course il primo titolo in carriera sul PGA Tour. Crowe si trova ad un colpo di distanza da Chad Ramey, Sami Valimaki e Erik Van Rooyen, 3 nomi difficili da contentere in una ulteriore giornata di golf.
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