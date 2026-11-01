Triathlon
Triathlon, Morgan Pearson vince su distanza olimpica a San Pedro de la Paz in World Cup
Si chiude la tappa della World Triathlon Cup 2026 andata in scena a San Pedro de la Paz, in Cile: nella prova della categoria élite maschile, disputata su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa), priva di italiani in gara, si impone lo statunitense Morgan Pearson.
Dominio dello statunitense Morgan Pearson, che si impone in solitaria con il crono di 01:45:04, andando a precedere il transalpino Louis Vitiello, alla piazza d’onore in 1:45:36, a 0:33, ed il magiaro Márton Kropkó, che sale sul gradino più basso del podio con il tempo di 1:45:40, a 0:36.
Resta giù dal podio, invece, lo spagnolo Pelayo González Turrez, quarto in 1:45:45, a 0:42, mentre si classifica quinto il padrone di casa cileno Diego Moya, con il crono di 1:45:48, a 0:44, inoltre termina sesto l’altro iberico -Antonio Serrat Seoane con il tempo di 1:46:04, a 1:00.
Settima piazza per il francese Baptiste Passemard con il tempo di 1:46:18, a 1:14, che va a precedere sul traguardo il tedesco Benedikt Bettin, ottavo in 1:46:24, a 1:21. Nona posizione per lo statunitense Porter Middaugh in 1:46:30, a 1:27, infine chiude la top ten il teutonico Till Kramp, decimo in 1:46:38, a 1:34.