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Triathlon

Triathlon, Alberto Gonzalez Garcia si impone in Corea del Sud. Top ten per Euan De Nigro

Pubblicato

7 ore fa

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Euan De Nigro / FITRI

Si completa la tappa di Tongyeong, in Corea del Sud, della World Triathlon Cup 2026: nella gara individuale della categoria élite maschile, andata in scena su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa), centra la top ten l’azzurro Euan De Nigro, nono.

Ad imporsi, sul traguardo sudcoreano, è lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia, che arriva in solitaria con il crono di 50:03, precedendo lo svizzero Max Studer, il quale chiude alla piazza d’onore in 50:10, a 0:07, mentre il terzo posto è dello statunitense Keller Norland, che sale sul gradino più basso del podio in 50:17, a 0:14.

Resta ai piedi del podio, invece, l’altro spagnolo David Castro Fajardo, quarto in 50:26, a 0:23, mentre si classifica quinto il cinese Xirui Zhang in 50:31, a 0:28, appena davanti allo statunitense Seth Rider, sesto, ed al transalpino Tristan Douche, settimo, entrambi accreditati del crono di 50:32, a 0:29.

Ottava posizione per il francese Nathan Grayel in 50:34, a 0:31, che batte in volata il migliore degli italiani, Euan De Nigro, nono con il crono di 50:35, a 0:32, davanti allo spagnolo Roberto Sanchez Mantecon, decimo in 50:36, a 0:33. Finisce 37° Nicola Azzano in 51:28, a 1:25, mentre si ritira nella corsa Miguel Espuna Larramona.

ORDINE D’ARRIVO

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1 Alberto Gonzalez Garcia (Spagna) 50:03
2 Max Studer (Svizzera) 50:10 +0:07
3 Keller Norland (Stati Uniti) 50:17 +0:14
4 David Castro Fajardo (Spagna) 50:26 +0:23
5 Xirui Zhang (Cina) 50:31 +0:28
6 Seth Rider (Stati Uniti) 50:32 +0:29
7 Tristan Douche (Francia) 50:32 +0:29
8 Nathan Grayel (Francia) 50:34 +0:31
9 Euan De Nigro (Italia) 50:35 +0:32
10 Roberto Sanchez Mantecon (Spagna) 50:36 +0:33
37 Nicola Azzano 51:28 +1:25
DNF Miguel Espuna Larramona ritiro

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