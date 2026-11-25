Arco
Tiro con l’arco, l’Italia sceglie gli arcieri che potranno far parte delle Nazionali nel 2027
Verso il 2027 del tiro con l’arco, con la volontà di vivere un’annata importante: le nazionali italiane sono pronte ad orientarsi verso il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che riguarderà tanto l’arco ricurvo quanto quello compound (per questa specialità è prevista la gara mixed team, per la prima volta assoluta nella storia a Cinque Cerchi, ndr).
A tal proposito, la FITArco ha reso noti i nominativi – al maschile e al femminile – degli atleti che potranno andare a indossare la maglia azzurra negli appuntamenti internazionali dell’anno prossimo, fra cui i Mondiali Assoluti che si terranno a Medellin dal 20 al 27 settembre. Di seguito l’elenco completo per quanto riguarda l’arco ricurvo e l’arco compound con le suddivisioni degli atleti per vari interessi.
Arco ricurvo – Direttore Tecnico Filippo Clini
Interesse Olimpico Maschile
Matteo Borsani, Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Massimiliano Mandia, Francesco Gregori
Interesse Internazionale Maschile
Alessandro Paoli, Matteo Bilisari
Interesse Olimpico Femminile
Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli
Interesse Internazionale Femminile
Chiara Rebagliati, Loredana Spera, Lucilla Boari
Arco compound – Direttore Tecnico Tiziano Xotti
Interesse Olimpico Maschile
Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Bruno, Fabrizio Aloisi, Marco Morello
Interesse Internazionale Maschile
David Pasqualucci, Federico Pagnoni, Mauro Bovini, Marco Seri, Mattia Corgiat Loia, Carlo Bernardini, Marco Tosco, Massimiliano Mandia, Elia Fregnan
Interesse Olimpico Femminile
Giulia Di Nardo, Elisa Roner, Andrea Nicole Moccia, Francesca Aloisi
Interesse Internazionale Femminile
Anna Rocca, Elisa Bazzichetto, Irene Franchini, Paola Natale, Sara Ret, Giorgia Montaldi