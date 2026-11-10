Tiro a volo, Rossi e Sessa ai margini delle prime otto posizioni dopo 50 piattelli del trap ai Mondiali

Si apre il programma del trap ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar: nelle qualificazioni della prova individuale femminile, dopo 50 piattelli, Jessica Rossi ed Erica Sessa sono a ridosso delle prime otto posizioni, mentre è più staccata Silvana Maria Stanco. Italia seconda a squadre.

Nessuna tiratrice chiude senza errori dopo le prime due serie: in testa con 49/50 c’è la coppia composta dalla finlandese Sara Silja Patricia Nummela e dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova. Alle loro spalle, invece, sono sei le tiratrici al terzo posto con 48/50.

Gradino più basso del podio provvisorio condiviso dalle turche Rumeysa Pelin Kaya e Safiye Temizdemir, dalla guatemalteca Adriana Ruano Oliva, dalla portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, dalla ceca Martina Matejkova e dall’atleta individuale neutrale Daria Semianova.

Sono sette le atlete al nono posto a quota 47/50, e tra queste ci sono anche due delle tre azzurre in gara, Jessica Rossi ed Erica Sessa, mentre è più attardata la terza italiana al via, Silvana Maria Stanco, che si trova nel gruppo di dieci tiratrici al 23° posto con 44/50.

Nella classifica a squadre domina la Turchia, al comando con 142/150, con ben 4 piattelli di margine sulle più immediate inseguitrici, con Finlandia, Italia e Cechia che condividono momentaneamente la piazza d’onore a quota 138/150. Più staccate la Slovacchia, quinta con 134/150, ed Australia e Cina, seste a quota 132/150.