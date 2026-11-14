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Tiro a volo, Jessica Rossi salva la spedizione dell’Italia ai Mondiali di Doha
Jessica Rossi con tre ori nel trap (individuale, a coppie miste ed a squadre) salva la spedizione azzurra ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, regalando all’Italia l’unica carta olimpica non nominale per i Giochi di Los Angeles dell’intera manifestazione. Il bilancio dell’Italia altrimenti sarebbe stato disastroso, come accaduto nel tiro a segno.
Il comparto femminile del trap si mostra in salute, con il quarto posto di Erica Sessa ed il contributo di Silvana Maria Stanco per l’oro a squadre, mentre nello skeet, sempre al femminile, non possono bastare il bronzo a squadre ed il settimo posto in finale di Diana Bacosi, che manca una carta olimpica che pareva essere alla portata, vista la presenza di tre cinesi nell’ultimo atto.
Bilancio profondamente negativo, invece, nel settore maschile, sia per il trap che per lo skeet: se da una parte Massimo Fabbrizi centra l’oro nel trap misto assieme a Jessica Rossi, dall’altra le squadre azzurre nelle prove individuali non piazzano neppure un tiratore in finale, finendo fuori dal podio anche nelle graduatorie a squadre, segno che le cose sono andate male per tutti gli atleti schierati.
Certamente non mancheranno le occasioni durante la prossima stagione per accumulare pass olimpici, ma se si vuole raggiungere il contingente massimo (una chimera nel tiro a segno, ma non nel tiro a volo) di due tiratori per specialità non si possono mancare già le prime occasioni che si presenteranno in Coppa del Mondo: partire con una sola carta olimpica sulle quattro possibili ai Mondiali era davvero impronosticabile alla vigilia, vista anche l’ottima stagione degli azzurri finora.