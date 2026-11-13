Tiro a volo, Jessica Rossi: “Era un titolo che mi mancava, siamo contenti”; Fabbrizi: “Abbiamo coronato un sogno”

Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi si esaltano nell’ultima giornata dei Campionati Mondiali di tiro a volo 2026 e vincono con una prova di forza impressionante la finale del trap a coppie miste. Il binomio azzurro ha dominato in lungo e in largo la competizione odierna a Doha, aggiudicandosi un prezioso titolo iridato in una specialità che sarà presente nel programma olimpico dei Giochi di Los Angeles 2028.

Dopo aver sbagliato un solo piattello (l’ultimo, a vittoria già acquisita) su venti in finale, Fabbrizi ha commentato così il suo secondo oro mondiale consecutivo nel format dopo il trionfo di un anno fa insieme ad Alessia Iezzi: “Siamo felici, perché come coppia in questa specialità il Mondiale ci mancava. Adesso abbiamo coronato questo sogno, e dopo l’Europeo è arrivato anche il titolo mondiale. Essendo specialità olimpica a Los Angeles 2028 sicuramente ha un valore in più, ma comunque sia un Mondiale è sempre un Mondiale ed è sempre un prestigio personale riuscire a portarlo a casa“.

Si chiude così un Mondiale da sogno per Jessica Rossi, all’indomani della medaglia d’oro nell’individuale e della conseguente carta olimpica: “Direi che sono state due belle giornate. Mi sono divertita, ero molto in forma e ho raccolto i frutti dell’allenamento. Sono felice di aver vinto questo Mondiale con Massimo, anche perché era un titolo che mi mancava. Non avevo mai vinto il Mixed Team ai Mondiali, quindi sono doppiamente felice. Siamo contenti, abbiamo fatto un’ottima gara“.