Tiro a segno, Yang sale in cattedra nella pistola 25 metri. Oro e record ai Mondiali. Veccaro in top-30

Oro e record del mondo. Non poteva concludersi meglio la gara riservata alla pistola 25 metri femminile alla sudcoreana Jiin Yang, atleta che si è distinta ai Campionati Mondiali 2026 di tiro a segno in fase di svolgimento presso il poligono di Luisail, a Doha.

L’asiatica si è dimostrata per dispersione più lucida nel momento di maggior pressione. Dopo due errori arrivati rispettivamente nella prima e nella terza serie e altri quattro compiuti tra le quinta e la settima, la tiratrice ha mandato a referto tutti i colpi delle ultime tre tranche, arrivando così al primato di 44.

Si è dovuta accontentare della medaglia d’argento invece la vietnamita Thu Vinh Trinh, fermatasi a 43 a causa di tre tiri mancati consecutivamente tra la penultima e l’ultima serie. Sul gradino più basso del podio si è invece attestata la cinese Yueyue Zhang, la quale ha segnato complessivamente 34.

La migliore azzurra del lotto è stata invece Margherita Brigida Veccaro, ventottesima in qualifica con il punteggio di 577-15x. Più indietro invece Alessandra Fait, quarantasettesima con 572-13x. Posizione numero cinquantaquattro invece per Cristina Magnani che si è spinta fino a 569-19x.