Tiro a segno, la finale di Paolo Monna ai Mondiali non può bastare all’Italia

Si è chiusa con un bilancio deludente per l’Italia l’edizione 2026 dei Mondiali senior di tiro a segno, prima manifestazione che ha messo in palio pass diretti per i Giochi di Los Angeles 2028: l’unica finale è stata raggiunta da Paolo Monna, che si è fermato al quinto posto, a tre decimi dalla carta olimpica non nominale nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile.

La finale raggiunta da Paolo Monna, però, non può salvare il movimento azzurro, per cui questi Mondiali sono stati profondamenti deludenti: non ci sono stati altri italiani in grado di avvicinare l’ingresso all’ultimo atto, tantomeno di staccare il pass per le Olimpiadi. Nessun sussulto da parte degli altri uomini della pistola da 10 metri e neppure dal comparto della pistola automatica.

Niente da fare per il settore maschile della carabina, che non riesce ad essere protagonista e dovrà cercare attraverso altre manifestazioni la carta olimpica, mentre risulta lontano dall’élite mondiale il comparto femminile, sia della pistola che della carabina, e questo è un campanello d’allarme anche per consentire la partecipazione di una coppia azzurra nelle prove olimpiche a coppie miste.

Urge un cambio di rotta in vista di un 2027 ricco di occasioni per ottenere la carta olimpica, dove però la concorrenza sarà agguerritissima: un primo banco di prova in vista della prossima stagione è rappresentato dalle Finali della Coppa del Mondo 2026, in programma a Roma, dove, a parte Paolo Monna, gli altri italiani saranno in gara grazie alle wild card e potranno misurarsi con i più forti tiratori del circuito maggiore.