Tiro a segno
Tiro a segno, Dmitrii Pimenov domina nella carabina 3 posizioni ai Mondiali. Assegnati 3 pass olimpici
Si chiude il programma delle specialità olimpiche ai Mondiali senior 2026 di tiro a segno: a Doha, in Qatar, nella finale della carabina 3 posizioni da 50 metri maschile domina l’atleta individuale neutrale Dmitrii Pimenov, mentre il migliore degli azzurri è Michele Bernardi, 30°. Pass olimpici per Atleti Individuali Neutrali, Slovacchia ed India.
La finale vede il dominio assoluto dell’atleta individuale neutrale di passaporto russo Dmitrii Pimenov, che fa segnare il nuovo record del mondo junior con 362.8, fermandosi ad appena 0.2 dal primato mondiale senior, mancato a causa del 9.3 ottenuto con l’ultimo tiro, con la medaglia d’oro ormai al collo, grazie al grande margine accumulato nel corso dell’ultimo atto.
Lontanissimo il rivale nel duello conclusivo: lo slovacco Patrik Jany porta a casa la medaglia d’argento a quota 357.2, a 5.6 punti dal vincitore odierno. Sale sul gradino più basso del podio l’indiano Niraj Kumar, uscito di scena in terza posizione a quota 346.5. In virtù del podio iridato così composto, i pass olimpici non nominali vanno ad Atleti Individuali Neutrali, Slovacchia ed India.
Resta ai piedi del podio il norvegese Jon-Hermann Hegg, quarto con 335.9, seguito dall’indiano Aishwary Pratap Singh Tomar, quinto con 323.7. Sesta piazza per il croato Petar Gorsa a quota 313.0, mentre i primi ad uscire di scena in finale sono il transalpino Romain Aufrere, settimo con 302.1, e l’elvetico Jan Lochbihler, ottavo a quota 300.8.
In casa Italia si fermano nelle qualificazioni Michele Bernardi, 30° con 579/600 (23x), ed Edoardo Bonazzi, 34° con 578/600 (28x), mentre Lorenzo Bacci era uscito ieri nelle eliminatorie, che avevano definito anche la classifica a squadre, vinta dalla Cechia con 1754/1800 (92x), davanti alla Norvegia, d’argento a quota 1752/1800 (81x), ed all’India, terza con 1751/1800 (91x), con l’Italia nona a quota 1738/1800 (76x).