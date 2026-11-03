Novak Djokovic fissa l’obiettivo per Parigi: “Sentirmi bene in campo”

Novak Djokovic ha affrontato il Media Day dell’ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi con grande determinazione, parlando delle sue condizioni fisiche e non solo. Le motivazioni del serbo non sono cambiate, ma è mutato il modo di vivere questa fase della carriera: gli Slam restano il traguardo principale, ma la priorità è stare bene. “Quest’anno il mio approccio è cambiato: per essere sincero, l’obiettivo è sentirmi bene in campo più che giocare bene”.

Durante le dichiarazioni rilasciate a Parigi, Djokovic ha anche replicato a chi si è improvvisato esperto sulle sue condizioni: “Ci sono molte persone a cui piace esprimere la propria opinione da esperti, convinte di sapere esattamente cosa mi stia succedendo, ma in realtà non lo sanno”. La buona notizia, però, è che le soluzioni sembrano vicine: “Ultimamente mi sono sentito meglio. Siamo molto vicini a risolvere i problemi con cui ho dovuto fare i conti negli ultimi dodici mesi”.

Il miglioramento fisico si riflette direttamente sul suo tennis: “Le mie prestazioni, il divertimento in campo e le sensazioni sono decisamente migliori quando sto bene fisicamente”. Guardando indietro alla stagione, il numero uno serbo ha indicato Pechino come la sua migliore settimana dell’anno, insieme all’Australia, e ha espresso un giudizio positivo anche sull’esperienza di Basilea. Sul finale di stagione ha aggiunto: “Sto cercando di godermi questo finale di stagione. Prima di tutto devo sentirmi meglio in campo, poi arriveranno le prestazioni”.

Nel corso del Media Day, Djokovic ha infine toccato anche temi legati alla Serbia, ribadendo il proprio legame con il Paese: “Non voglio discutere né commentare il passato. Il passato è passato e spero che questo rappresenti un nuovo inizio per il Paese. Sono un patriota, ma ho sempre rappresentato il mio popolo, non il Governo. C’è una grande differenza tra le due cose. Sono contento di questi cambiamenti e spero che le cose vadano alla grande e che il nostro Paese possa prosperare”.