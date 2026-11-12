Taylor Fritz precisa sul Six Kings Slam: “I media hanno gonfiato le cifre, si guadagna tanto se si vince”

Taylor Fritz prova a fare chiarezza sui compensi del Six Kings Slam e prende le distanze dalle cifre circolate negli ultimi mesi. Secondo il tennista americano, infatti, gli importi garantiti ai giocatori per la sola presenza sarebbero stati decisamente gonfiati dalle indiscrezioni. Un discorso diverso riguarda invece i premi destinati ai vincitori, che rendono l’esibizione saudita un appuntamento tutt’altro che privo di motivazioni agonistiche.

Intervistato da BolaVip durante la sua permanenza a Stoccolma, Fritz ha affrontato anche le prospettive sportive dell’evento, il cui spostamento nel calendario potrebbe trasformarlo in un’occasione utile per preparare la nuova stagione. “Il denaro per partecipare non è così tanto come hanno riportato i media o la stampa. Da questo punto di vista non è così tanto: conta soprattutto vincere. C’è un montepremi molto alto se vinci, come negli altri tornei, e questo fa sì che non sembri un’esibizione, ma un torneo con una pressione reale“, ha dichiarato.

L’americano ha poi ribadito che le ricostruzioni sui cachet riconosciuti soltanto per scendere in campo non corrisponderebbero alla realtà: “Sì, si guadagna molto denaro vincendo, ma molte delle cifre che si dice vengano pagate ai giocatori soltanto per presentarsi sono sfuggite di mano, se devo essere sincero“.

Una precisazione che riporta in discussione anche la cifra di 1,5 milioni di dollari spesso attribuita al semplice gettone di presenza. Fritz, tuttavia, non ha voluto entrare nel merito del proprio contratto, evitando di fornire importi o ulteriori dettagli.

A convincerlo a prendere in considerazione il Six Kings Slam non sarebbe soltanto la componente economica. Il livello dei partecipanti e la collocazione dell’evento nel calendario rappresentano altri elementi di interesse, soprattutto in vista dell’avvio della stagione australiana. “Il Six Kings Slam è un’opportunità per affrontare i migliori del mondo in un grande evento. Credo che sia ancora meglio adesso che è stato spostato verso l’inizio della prossima stagione. Sarà un ottimo riscaldamento prima che cominci l’anno“, ha spiegato.

Rimane invece in sospeso il capitolo sicurezza. Pur figurando tra i giocatori annunciati, Fritz non ha ancora sciolto le riserve sulla propria partecipazione e preferisce attendere, anche per capire quale sarà l’orientamento degli altri protagonisti. “Per quanto riguarda la sicurezza, credo che semplicemente seguirò quello che faranno gli altri tennisti. Non ha senso discuterne adesso, perché manca ancora del tempo all’inizio del torneo, ma mi fiderò delle sensazioni degli altri giocatori“.