Giovanna Epis: “Atmosfera speciale a New York. Non è stato facile ripartire dopo 2 anni e mezzo di infortuni”

Giovanna Epis è stata l’ospite dell’ultima puntata di Run2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La maratoneta nativa di Venezia è reduce da una brillante prova nella maratona di New York, nella quale ha concluso all’undicesimo posto con il tempo di 2:28.55.

L’atleta classe 1988 inizia il suo racconto dal suo momento complessivo: “Gli ultimi due anni e mezzo sono stati davvero difficili con un infortunio dietro l’altro e ripartire ogni volta non è stato facile. Ora ho un’altra mentalità ovvero godermi tutte le emozioni dell’undicesimo posto di New York. A volte noi atleti non ci gustiamo quei momenti”.

Solitamente Giovanna Epis ama correre uscendo alla distanza, invece in questa edizione della maratona della Grande Mela ha preferito rimanere nelle posizioni di testa. Per quale motivo? “Siamo partite decisamente lente. I primi 2 km sono stati davvero controllati. Quando invece siamo nel confronto diretto mi piacere sentire quei momenti e il confronto con la rivale. Sapevo che se perdevo il gruppo rimanevo da sola anche pensando alla seconda parte della gara che, a New York, è molto più dura. Nella prima parte alternavamo un chilometro lento e uno veloce, dopo abbiamo cambiato passo ma analizzato ogni situazione”.

Com’è stato affrontare l’evento newyorkese? “Sono arrivata 9 giorni prima per adattarmi meglio al fuso orario. Tutto è stato complicato. La colazione l’ho fatta alle 4:30, contando che poi abbiamo fatto 1:20 di pullman per arrivare al punto di partenza. Davvero una situazione da gestire nel migliore dei modi. Mi ero preparata benissimo sotto ogni aspetto, anche con il mangiare, per non arrivare in crisi negli ultimi 2 chilometri che diventano complicati. Il percorso lo conoscevo bene perché l’avevo già fatto nei giorni precedenti”.

L’ambiente della gara nella Grande Mela è sempre unico: “Ho sentito il tifo ma non così tanto perché ero molto concentrata sulla mia gara. Quando mi capita vuole dire che sto andando bene. L’atmosfera è stata fantastica. Il percorso non è difficile, ma tecnico e penso si possa correre bene. Se fossimo partite più veloci potevo fare anche 2:27. Anche il clima è stato perfetto. Sole, poco vento e 12 gradi. Dopo la gara? Sono andata a cena, tra gli altri, con Yeman Crippa e ci siamo gustati un po’ di cibo italiano. L’alimentazione? Conta tantissimo. Da quest’anno sono seguita da un nutrizionista che mi ha dato modo di risolvere i problemi intestinali che mi davano fastidio in gara”.

Giovanna Epis, infine, definisce gli obiettivi della sua carriera: “Continuare a correre serena e felice facendo quello che amo. Se continuo così, senza infortunarmi, potrebbero arrivare belle cose. Non mi piace fare programmi a lunga scadenza perché poi può succedere sempre di tutto”.

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