Supercoppa, la rivincita scudetto vale il primo trofeo della stagione: Perugia per il record, la Lube per tornare a vincere dopo 12 anni

Perugia gioca per un record, Civitanova per riportare in bacheca un trofeo che manca da dodici anni. Domenica 15 novembre alle 18.00, al PalaRaschi di Parma, Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova si contendono la Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile. Per gli umbri sarebbe l’ottava affermazione, la quinta di fila, e varrebbe il sorpasso sulla Sisley Treviso nell’albo d’oro. I marchigiani inseguono invece il quinto successo, dopo quelli del 2006, 2008, 2012 e 2014. Di sicuro è una sfida che promette spettacolo. È la rivincita dell’ultima finale scudetto e ci arrivano due squadre ancora imbattute in stagione. Perugia ha vinto tutte le sei partite di Superlega, ma ha dovuto passare dal tie-break a Cuneo e a Trento. La Lube ha conquistato 15 punti in cinque gare, lasciando per strada soltanto due set, uno a Cuneo e uno contro Modena. Non c’è stato ancora lo scontro diretto in campionato: il primo confronto della stagione assegna già un trofeo.

La semifinale con Trento ha ricordato quanto sia difficile togliere a Perugia tutti i riferimenti offensivi. Perso il primo set, la squadra di Angelo Lorenzetti ha rimesso ordine nella ricezione e ha potuto allargare il gioco: Ferre Reggers ha chiuso con 20 punti e il 66% in attacco, Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi ne hanno aggiunti 17 a testa. Il dato che più interessa in vista della finale, però, è quello del centro: Agustin Loser e Sebastian Solé (che ha preso il posto di Sanguinetti) hanno firmato insieme 8 dei 10 muri umbri. La Lube dovrà impedire che quel muro possa aspettare le palle alte sulle bande. Per riuscirci, Simeon Nikolov avrà bisogno di tenere in partita Gargiulo e Klimes e di poter chiamare la pipe anche quando il primo tocco non è perfetto.

Civitanova ha costruito il 3-0 su una sfortunata Verona, priva di Christensen e Mozic, soprattutto al servizio. I 9 ace, di cui 5 dei fratelli Nikolov, spiegano come la squadra di Giampaolo Medei abbia tolto ritmo alla regia avversaria. Per ripetere quel copione contro Perugia non sarà necessario cercare sempre il punto diretto: anche costringere Simone Giannelli a palleggiare lontano dalla rete avrà un valore, perché gli toglierà il primo tempo e darà a muro e difesa il tempo di sistemarsi. Dall’altra parte gli umbri hanno chiuso la semifinale con 7 ace ma anche 25 errori in battuta: contro una Lube che sfrutta bene le occasioni di break, il rapporto tra pressione e rischio può pesare soprattutto nei finali.

Il confronto più interessante è tra le soluzioni che le due squadre riescono a trovare quando la ricezione è lontana da rete. Reggers è il riferimento di Perugia sulle palle alte, mentre Civitanova può cercare Aleksandar Nikolov anche da seconda linea. Il bulgaro ha firmato 16 punti contro Verona, ma la Lube diventa più difficile da leggere quando Bottolo riesce a incidere anche in pipe e Loeppky può chiudere senza trovarsi sistematicamente contro un muro già schierato. Bottolo ha attaccato con il 63% in semifinale e Loeppky ha messo a terra 7 palloni su 8: per Giannelli e compagni non basterà dunque concentrare l’attenzione su Nikolov. Al tempo stesso, Perugia ha in Semeniuk e Plotnytskyi due schiacciatori capaci di assorbire lavoro in ricezione senza uscire dalla partita in attacco.

Le semifinali hanno imposto prove diverse. Perugia ha dovuto rimontare e chiudere il quarto set al sesto match point, giocando per quasi due ore e mezzo; la Lube ha preso subito il comando contro Verona e non l’ha più lasciato, sbarazzandosi velocemente dei rivali. A Parma la domanda è quale delle due riuscirà a imporre il proprio gioco quando il servizio avversario le toglierà le prime scelte. È lì che si misureranno la capacità di Giannelli di cambiare ritmo e quella di Simeon Nikolov di tenere aperta tutta la rete. Da una parte c’è una squadra che non perde questa coppa da quattro edizioni, dall’altra l’unica ancora a punteggio pieno in Superlega: il primo trofeo della stagione passa dal loro primo incrocio.