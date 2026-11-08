Rugby, i convocati dell’Italia per la sfida all’Argentina: rientra Marco Riccioni

La Nazionale italiana di rugby si proietta già al prossimo impegno delle Northern Emisphere Series: il giorno dopo la netta sconfitta interna subita a Torino contro il Sudafrica per 7-66, il CT degli azzurri, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei 33 convocati per il prossimo impegno.

Nella quinta giornata del Nations Championship, infatti, l’Italia affronterà l’Argentina sabato 14 novembre alle ore 12.40 allo stadio Ferraris di Genova: gli azzurri resteranno al lavoro a Torino fino a giovedì 12, per poi spostarsi nella città ligure. Nell’elenco dei convocati rientra il pilone Marco Riccioni.

Niccolò Cannone presenta così la sfida contro i Pumas: “Contro l’Argentina dobbiamo portare tutto quello che non ha funzionato contro il Sudafrica. Possiamo fare meglio su tutti gli aspetti, avevamo di fronte una squadra forte e non sono i primi al mondo per caso. Il risultato parla da solo: vogliamo provare a competere contro tutte le squadre e credo che un passo in avanti, sotto tutti i punti di vista, bisogna farlo“.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia v Argentina – sabato 14 novembre, Genova – Stadio Ferraris – ore 12.40

Italia v Fiji – sabato 21 novembre, Udine – Bluenergy Stadium – ore 17.40

Final weekend 27/28/29 novembre, Twickenham

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 74 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 67 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 12 caps)

Ion NECULAI (Northampton Saints, 5 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Marco RICCIONI (Perpignan, 39 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 13 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 42 caps)

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 66 caps)

Mattia MIDENA (Benetton Rugby/Mogliano Veneto Rugby, esordiente)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 2 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 75 caps)

Terze linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 41 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, 1 cap)

Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 3 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 23 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 44 caps)

Mediani di mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 28 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 40 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 92 caps)

Paolo GARBISI (Perpignan, 58 caps)

Domingo MIOTTI (Montpellier, esordiente)

Centri

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 26 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Federico MORI (Bayonne, 17 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 11 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 4 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 33 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 50 caps)

Federico ZANANDREA (Benetton Rugby, esordiente)

Atleti non disponibili per infortunio

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps)

Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps)

Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps)

Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)