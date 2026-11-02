Su che canale vedere in tv Berrettini-Nakashima, ATP Parigi 2026: orario, programma, streaming

Martedì 3 novembre il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Parigi 2026 di tennis opporrà l’azzurro Matteo Berrettini al numero 14 del seeding, lo statunitense Brandon Nakashima.

Il match sarà il secondo a partire dalle ore 11.00 sul Court 2: si tratta del terzo incrocio tra i due sul circuito maggiore, con il bilancio in perfetta parità nei due precedenti. Berrettini vinse nel 2022 agli Australian Open, mentre nel corso di questa stagione Nakashima pochi giorni fa si è imposto a Shanghai.

La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Parigi sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP PARIGI 2026

Martedì 3 novembre

Court 2 – Dalle ore 11.00

Andrey Rublev (Russia) – Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia) – Brandon Nakashima (Stati Uniti, 14) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP PARIGI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.