Sport in tv oggi (venerdì 6 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 6 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le prove libere del GP del Brasile per la F1 e le prove libere del GP del Qatar per la MotoGP, mentre gli amanti del grande tennis si gusteranno i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi.

Proseguono i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno, i Mondiali di sollevamento pesi e i Mondiali di trampolino elastico, mentre l’Italia affronterà il Kosovo nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5. L’Italia disputerà i quarti di finale degli Europei di lacrosse femminile (specialità sixes), il Grand Prix di pattinaggio artistico farà tappa in Cina con gli short program.

A Dakar proseguono le Olimpiadi Giovanili. La Virtus Bologna affronterà Dubai nell’Eurolega di basket, poi la ricca serata di calcio tra Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 6 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 6 novembre

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Korea Open (diretta streaming su BWF Tv)

02.15 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Baltimore Ravens-Jacksonville Jaguars (diretta streaming su DAZN)

03.00 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Sincro maschile/femminile, qualificazioni (diretta streaming su Eurovision Sport)

06.00 TIRO A VOLO (Mondiali) – Skeet maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

06.00 GOLF (DP World Tour) – HSBC ad Abu Dhabi, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.00)

07.00 TENNIS – WTA 250 Hong Kong, semifinali (diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il torneo WTA 250 di Hong Kong; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)

07.00 SNOOKER – International Championship, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

07.15 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Carabina 50 metri femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

07.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Rhythm dance a Shenzhen (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

08.00 TENNIS – WTA 250 Chennai, quarti di finale (diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il torneo WTA 250 di Hong Kong; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+). Stefanini-Zakharova (quarto match dalle ore 08.00)

09.10 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Sincro misto, qualificazioni (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program femminile a Shenzhen (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.00 MULTISPORT – Olimpiadi Giovanili (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su RaiSportHD e Rai Play dalle ore 14.00 alle ore 14.50). CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DETTAGLIATO DI GIORNATA

10.45 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Carabina 50 metri maschile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 MOTO3 – GP Qatar, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 TIRO A VOLO (Mondiali) – Skeet femminile, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

11.50 MOTO2 – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 SOLLEVAMENTO PESI – Mondiali, 110 kg maschile (diretta streaming su The Weightlifting House)

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program coppie a Shenzhen (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.15 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Pistola 10 metri a squadre miste, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 LACROSSE (Europei sixes femminili, quarti di finale) – Italia-Germania (diretta streaming su WL Tv, a pagamento)

12.30 SNOOKER – International Championship, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.45 MOTOGP – GP Qatar, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TIRO A VOLO (Mondiali) – Skeet maschile, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

13.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program maschile a Shenzhen (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Parigi, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.00; diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.30 SAMBO – Mondiali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km maschile a Cancun (diretta streaming su World Aquatics Tv)

15.15 MOTO3 – GP Qatar, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.55 CALCIO (Saudi League araba) – Al Hazem-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – WWT Championship at Mayakoba, secondo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 21.00)

16.05 MOTO2 – GP Qatar, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Pistola 10 metri a squadre miste, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.30 F1 – GP Brasile, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 MOTOGP – GP Qatar, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km femminile a Cancun (diretta streaming su World Aquatics Tv)

18.00 BASKET (Eurolega) – Besiktas-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su Euro League Tv)

18.15 EQUITAZIONE (Coppa del Mondo) – Saklto ostacoli a Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.30 CALCIO (Bundesliga austriaca) – SK Rapid Vienna-Wolfsberger (diretta streaming su Como Tv)

20.00 F1 – GP Brasile, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (LNB francese) – Boulazac-Gravelines Dunkerque (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO A 5 (Qualificazioni Mondiali) – Kosovo-Italia (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiacos-Stella Rossa Belgrado (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Amburgo-Borussia Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Palermo (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Championship scozzese) – Raith-Dunfermline (diretta streaming su Como Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Dubai (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Firenze (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Venezia-Udinese (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Strasburgo (diretta streaming su Ligue1+)

20.45 CALCIO (FA Cup, primo turno) – Oxford City-Leicester (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

20.45 BASKET (Eurolega) – Partizan Belgrado-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su Euro League Tv)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Coventry (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Alaves (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Championship inglese) – Derby-Bolton (diretta streaming su Como Tv)

21.10 RUGBY (Nations Championship) – Irlanda-Argentina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 12.45 E 17.00

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 16.30 E 20.00

LA DIRETTA LIVE DI KOSOVO-ITALIA DI CALCIO A 5 DALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-DUBAI DALLE 20.30