Oggi, venerdì 20 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle ATP Finals di Torino. Cala il sipario sulla fase a gironi del Masters di fine anno. Flavio Cobolli, già eliminato, vorrà concludere con onore la sua avventura all’Inalpi Arena, affrontando Carlitos Alcaraz. In doppio, ci saranno anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Allargando gli orizzonti, inizieranno i weekend del Motomondiale a Portimao (Portogallo) e della F1 a Las Vegas (USA). Allo stesso modo inizieranno le tappe di Coppa del Mondo di short track a Seoul (Corea del Sud) e di speed skating a Obihiro (Giappone), senza dimenticare il Finlandia Trophy di pattinaggio artistico. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 20 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 20 novembre

01:30 F1, GP Las Vegas 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

02:00 Short track, World Track a Seul (Corea del Sud): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di Skating ISU.

04:30 Judo, Mondiali giovanili 2026: seconda giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

05:00 F1, GP Las Vegas 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

06:30 Speed skating, Coppa del Mondo a Obihiro (Giappone): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e sul canale Youtube di Skating ISU.

10:00 Moto3, GP Portogallo 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:50 Moto2, GP Portogallo 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11:30 Tennis, ATP Finals 2026: Harrison/Skupski vs Granollers/Zeballos – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11:45 MotoGP, GP Portogallo 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13:00 Judo, Mondiali giovanili 2026: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

13.00 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy 2026: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD (dalle 13:00 alle 14:00; dalle 18:15 alle 19:45); in streaming dalle 13:00 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN; dalle 14:25 su RaiPlay Sport 1.

14:00 Tennis, ATP Finals 2026: Alcaraz vs Cobolli – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): qualificazioni HS140 uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

14:15 Moto3, GP Portogallo 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Golf, The Rsm Classic 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

15:05 Moto2, GP Portogallo 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16:00 Calcio, Mondiali U17: Italia vs Giamaica – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): HS140 team mixed – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

16:00 MotoGP, GP Portogallo 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Tennis, ATP Finals 2026: Bolelli/Vavassori vs Krawietz/Puetz – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20:15 Basket, EuroLega 2026-2027: Olympiacos vs Real Madrid – Diretta su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:20 Equitazione, Global Champions League 2026 a Verona: semifinali salto a ostacoli – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Avellino vs Capurso – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo, NOW e sul canale Youtube Futsal Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Catania vs Vinumitaly Petrarca – Diretta streaming sul canale Youtube Futsal Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Feldi Eboli vs Fortitudo Pomezia – Diretta streaming sul canale Youtube Futsal Tv.

20:30 Calcio, Serie B 2026-2027: Verona vs Cesena – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:30 Calcio, Bundesliga 2026-2027: Bayern Monaco vs Colonia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Tennis, ATP Finals 2026: Daniil Medvedev vs Frances Tiafoe – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1; in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv, sito di Sportmediaset e Mediaset Infinity.

20:45 Volley, SuperLega 2026-2027: Acqua Sant’Anna Cuneo vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 11.45 E 16.00

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-ALCARAZ DALLE 14.00