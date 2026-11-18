Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 18 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 18 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il torneo delle ATP Finals, il basket con l’Eurocup, il calcio femminile con la Champions League, la pallanuoto con la Champions League, e tanto altro ancora.
Torna subito in campo a Torino, per la prima fase a gironi del torneo di singolare delle ATP Finals, Flavio Cobolli: l’azzurro, numero 5 del seeding, sarà opposto alla testa di serie numero 7, lo statunitense Frances Tiafoe, nel quarto ed ultimo incontro dalle ore 11.30, che si giocherà comunque non prima delle ore 20.30.
Nel torneo di doppio, invece, scenderanno nuovamente in campo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, chiamati a fronteggiare la coppia numero 2, composta dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski: il match si giocherà alle ore 11.30.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 18 novembre
2.00 Basket NBA, San Antonio Spurs-Detroit Pistons – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW (repliche alle ore 11.30, 16.00 e 22.15 su Sky Sport Basket, Sky Go, NOW)
5.00 Basket NBA, Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
11.30 Tennis, ATP Finals: Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
13.00 Lacrosse sixes, Europei: finale 5° posto, Paesi Bassi-Israele – WL TV
13.30 Lacrosse sixes, Europei: finale 3° posto, Italia-Germania – WL TV
Non prima delle 14.00 Tennis, ATP Finals: Alcaraz-Medvedev – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
14.30 Lacrosse sixes, Europei: finale 1° posto, Gran Bretagna-Irlanda – WL TV
14.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Sori Pool Beach-Rapallo Pallanuoto – Nessuna copertura tv / streaming
17.30 Basket, Eurocup: Tortona – Riga Zelli – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
18.00 Basket, Eurocup: Cluj-Napoca – Maxima Roma – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
18.45 Calcio femminile, Champions League: Real Madrid-Inter – Disney+
18.45 Calcio femminile, Champions League: Hacken-Manchester City – Disney+
19.30 Basket, Eurocup: Bourg-en-Bresse – Napoli – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
19.30 Basket, Eurocup: Francoforte – Venezia – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
20.00 Basket, Eurocup: Trento – Klaipeda – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: SIS Roma-Nautilus Civitavecchia – Nessuna copertura tv / streaming
20.30 Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-AN Brescia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com
20.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: SS Lazio Nuoto-Pallanuoto Trieste – YouTube S.S. Lazio Nuoto
Non prima delle 20.30 Tennis, ATP Finals: Cobolli-Tiafoe – Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Mediaset Infinity, sito di Sport Mediaset, Sky Go, NOW, Tennis TV
21.00 Calcio femminile, Champions League: Juventus-Leuven – Disney+
21.00 Calcio femminile, Champions League: Chelsea-PSG – Disney+
LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-HARRISON/SKUPSKI DALLE 11.30
LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-MEDVEDEV NON PRIMA DELLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-INTER DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45
LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-TIAFOE NON PRIMA DELLE 20.30
LA DIRETTA LIVE DI PRO RECCO-BRESCIA DI PALLANUOTO DALLE 20.30
LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-LEUVEN DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00