Giornata storica e complicata per l’Inter, impegnata oggi, mercoledì 18 novembre, nella quinta giornata della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Alle ore 18:45, all’Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid, le nerazzurre affrontano per la prima volta in gara ufficiale una formazione spagnola, in un incrocio dal peso specifico enorme per il prosieguo del cammino europeo.

La sfida mette di fronte due formazioni con obiettivi immediati differenti, entrambe legate alla corsa verso la fase a eliminazione diretta. Il Real Madrid di Pau Quesada occupa il 7° posto in classifica con 6 punti ed è ancora imbattuto nel torneo grazie a tre pareggi di prestigio contro PSG (1-1), Manchester City (1-1) e Bayern Monaco (2-2) e al netto successo interno per 3-0 contro il Paris FC. Una vittoria consentirebbe alle Blancos di blindare un posto tra le teste di serie degli spareggi o di puntare all’accesso diretto ai quarti di finale.

L’Inter di David Sassarini dovrà cambiare lo spartito. Dopo l’ottimo avvio contro Häcken (1-0) e Austria Wien (1-1), le nerazzurre hanno incassato due pesanti sconfitte contro OL Lyonnes (6-0) e Manchester City (4-1). Fare risultato in Spagna – facendo leva sulla solidità difensiva mostrata finora in Serie A – è fondamentale per restare in corsa prima dell’ultima giornata. Gara speciale anche per le ex spagnole in casa Inter, Sheila García e Ivana Andrés.

La partita tra Real Madrid e Inter, valida per la quinta giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 18 novembre (ore 18:45) all’Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Mercoledì 18 novembre

18:45 Real Madrid vs Inter all’Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid

PROGRAMMA REAL MADRID-INTER CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport