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Speed skating, l’Italia festeggia il successo del team pursuit maschile a Pechino. Bene Emily Tormen nella mass start
L’Italia chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, andata in scena a Pechino, in Cina, sul ghiaccio del National Speed Skating Oval, con la vittoria nell’ultima giornata del team pursuit maschile composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello.
Nel team pursuit maschile gli azzurri dominano con il crono di 3:40.36, infliggendo distacchi abissali: inattesa piazza d’onore per il Giappone (Sasaki, Sasaki, Arito), che fa segnare 3:46.15, a 5.79, mentre sul gradino più basso del podio salgono gli Stati Uniti (Dawson, Cepuran, Silk), terzi in 3:47.07, a 6.71.
Nel team pursuit femminile successo dei Paesi Bassi (Beune, Conijn, Groenewoud), che si impongono con il tempo di 2:57.37, andando a precedere le padrone di casa della Cina (Han, Yang, Li), seconda in 3:00.58, a 3.21, ed al Canada (Hall, Maltais, Grenier), terzo in 3:03.17, a 5.80. Ottavo posto per l’Italia di Giulia Presti, Alice Marletti ed Emily Tormen, ottava in 3:09.27, a 11.90.
Nella mass start ad eliminazione femminile doppietta neerlandese con il successo di Marijke Groenewoud in 8:02.05, davanti alla connazionale Merel Conijn, seconda in 8:02.57, mentre completa il podio la canadese Valerie Maltais, terza in 8:02.65. Viene eliminata in settima posizione Emily Tormen, mentre esce di scena in ventesima piazza Giulia Presti.
Nella mass start ad eliminazione maschile altra vittoria dei Paesi Bassi, dato che ad imporsi è il neerlandese Jorian ten Cate, che vince in 7:39.01, bruciando in volata lo svizzero Livio Wenger, alla piazza d’onore in 7:39.13, mentre completa il podio lo statunitense Ethan Cepuran, terzo in 7:39.89. Esce di scena in settima posizione Daniele Di Stefano, che cade travolgendo diversi avversari, mentre in Division B arriva il successo di Riccardo Lorello.
Nei 500 metri femminili arriva addirittura la tripletta neerlandese, con il successo di Angel Daleman, che la spunta in 37.60, beffando le connazionali Femke Kok, alla piazza d’onore in 37.67, a 0.07, e Suzanne Schulting, sul terzo gradino del podio in 37.85, a 0.25. Si classifica in 18ma posizione Serena Pergher con il crono di 39.13, a 1.53, mentre in Division B termina nona Maybritt Vigl con il tempo di 38.83.
Nei 500 metri maschili si registra la doppietta dei padroni di casa della Cina, con l’affermazione di Tingyu Gao in 34.61, davanti al connazionale Ziwen Lian, secondo in 34.77, a 0.16, infine sale sul gradino più basso del podio il nipponico Katsuhiro Kuratsubo, in terza posizione in 34.85, a 0.24. In Division B si classifica sesto Jeffrey Rosanelli con il tempo di 35.23.