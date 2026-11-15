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IL MARCHIO DEI CAMPIONI OLIMPICI! L’Italia riparte con una schiacciante vittoria nel team-pursuit a Pechino
L’Italia domina il team pursuit maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating: a Pechino, in Cina, sul ghiaccio del National Speed Skating Oval, il terzetto azzurro composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello infligge distacchi abissali all’intera concorrenza.
Rispetto al terzetto campione olimpico a Milano Cortina 2026 Lorello ha preso il posto di Andrea Giovannini: per l’Italia i successi in Coppa del Mondo nella specialità salgono a 4, oltre a due titoli olimpici ed uno iridato. Sul circuito maggiore terza vittoria nel format per Malfatti, secondo per Ghiotto, primo podio assoluto per Lorello.
Gli azzurri, infatti, chiudono con il crono di 3:40.36, e nessun altro terzetto riesce ad avvicinare il tempo dell’Italia: inattesa piazza d’onore per il Giappone (Sasaki, Sasaki, Arito), che però si ferma a 3:46.15, a 5.79. Sul gradino più basso del podio salgono poi gli Stati Uniti (Dawson, Cepuran, Silk), terzi in 3:47.07, a 6.71.
Si accomoda ai piedi del podio, invece, la Francia (Loubineaud, Thiebault, Trebouta), annichilita dall’Italia nello scontro diretto in batteria, al quarto posto in 3:47.43, a 7.07, che precede la Norvegia (Henriksen, Dyrset, Strand), quinta in 3:47.91, a 7.55.
Sesta la Germania (Gross, Stibenz, Flaig) in 3:48.27, a 7.91, davanti alla Cina (Liu, Sun, Li), al settimo posto in 3:48.42, a 8.06, mentre cadono all’inizio dell’ultimo giro i Paesi Bassi (Krommenhoek, Slotegraaf, Bosker), che poi chiudono per onor di firma in ottava posizione in 4:30.82, a 50.46.