Sollevamento pesi, Genna Toko Kegne out nello slancio ai Mondiali, trionfo per Song

Si conclude con un fuori gara la prova di Genna Romida Toko Kegne, azzurra impegnata nella categoria -69 kg femminile, segmento valido per i Campionati Mondiali 2026 di sollevamento pesi. L’azzurra infatti non ha potuto concludere la sua competizione, a causa di tre alzate nulle del secondo segmento.

Prestazione complessa per la nostra portacolori che, di fatto, è riuscita a mettere a referto un solo sollevamento, il primo dello strappo, dove ha tirato su 104 kg, per poi fallire il secondo tentativo di 108 kg ed il terzo di 110 kg. Successivamente l’atleta ha tentato di alzare 130 kg alla prima chance, provando poi 135 kg e, infine 137 kg, realizzando però solo delle esecuzioni nulle.

La nordcoreana Kuk Hyang Song ha conquistato invece per dispersione la medaglia d’oro, dominando in lungo in largo sia lo strappo, dove è arrivata dino a 122 kg sbaragliando la concorrenza di oltre dieci lunghezze, che nello slancio, dove si è attestata a 153 kg per il totale di 275 kg tenendo a debita distanza la connazionale Suk Ri, argento con 259 kg (112 kg+147 kg).

Il bronzo è andato invece alla colombiana Rodriguez Quintero, abile a registrare il terzo posto in entrambe le fasi totalizzando 245 kg (109 kg+126 kg), superando di un’incollatura la bielorussa Siuzanna Valodzka, quarta con 244 kg (108 kg+136 kg) dopo un percorso netto.