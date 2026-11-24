Ci siamo. Dopo la meravigliosa stagione olimpica gli azzurri dello slittino tornano in pista per il primo appuntamento della Coppa del Mondo 2026-2027. Tra venerdì 27 novembre e domenica 29 andrà infatti in scena la prima tappa della rassegna itinerante, pianificata nel budello di Wintenberg (Germania).

Sarà decisamente folta la spedizione azzurra, con ben diciassette atleti chiamati a rapporto dal Direttore Tecnico Armin Zöggeler. Per quanto riguarda il reparto maschile saranno della partita Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Leon Haselrieder e Manuel Weissensteiner.

Per la categoria femminile invece presenti Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Nina Zöggeler, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Katharina Sofie Kofler ed Alexandra Oberstolz.

Stando al programma, il venerdì delle Veltins EisArena sarà riservato ai segmenti di Nations Cup, seguiranno quindi negli altri due giorni le sfide dei singoli, dei doppi e della staffetta.L’obiettivo è chiaramente replicare e migliorare quanto fatto nella scorsa annata sportiva, dove sono arrivati tredici piazzamenti sul podio complessivi.